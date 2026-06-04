Windanleihe als Zugpferd

Der Markt für KMU-Anleihen scheint nun endgültig erwacht zu sein. Nach einem vergleichsweise verhaltenen Jahresauftakt nimmt das Emissionsgeschehen nun deutlich Fahrt auf. Mit der neuen Anleihe der PNE AG, der Debütemission der EverYield AG und dem aktuellen Angebot von reconcept startet die diesjährige Frühjahrs- bzw. Frühsommer-Saison am Anleihemarkt zwar später als in den vergangenen Jahren, dafür aber mit beachtlicher Dynamik.

Besonders die PNE AG dürfte dabei als Zugpferd fungieren. Das Unternehmen gehört zu den ...

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