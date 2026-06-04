Unfälle mit E-Scootern führen oft zu Streit über die Haftung, insbesondere wenn Fahrer nicht ermittelt werden können. Künftig soll stärker der Halter in die Verantwortung rücken. Die Politik will die Regeln nachschärfen, damit Geschädigte schneller zu ihrem Recht kommen. Der Bundestag will in der kommenden Woche über neue Haftungsregeln bei Unfällen mit E- Scooter beraten. Grundlage ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung (21/5871), den das Bundeskabinett Mitte März beschlossen hat. Nach der ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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