Die Abnehmspritze zur Gewichtsabnahme gibt es nicht auf Kassenkosten. Das LSG Niedersachsen-Bremen stellt klar: Für das Medikament Mounjaro muss die GKV nicht zahlen. Das gilt auch, wenn eine Ärztin die Therapie empfiehlt. Aus Sicht des Gerichts bleibt es ein Lifestyle-Medikament. Das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen hat entschieden, dass die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) die Kosten für die Abnehmspritze Mounjaro (Wirkstoff: Tirzepatid) außerhalb der zugelassenen Anwendungsgebiete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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