Der Abverkauf bei Bitcoin geht weiter. Die Kryptowährung rutschte heute bereits zeitweise bis auf 61.322 Dollar ab, lag damit mehr als fünf Prozent im Minus und markierte den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Zwar setzte anschließend eine Gegenbewegung ein, die charttechnische Lage bleibt aber äußerst angespannt. Daraus kann sich aber auch eine Chance ergeben.Bereits seit Tagen verschlechtert sich die Stimmung am Kryptomarkt. Aus den US-Spot-ETFs flossen zuletzt über 4,4 Milliarden Dollar innerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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