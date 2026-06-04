Hamburg (ots) -Was beschäftigt die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern? Um möglichst viele Perspektiven einzufangen, ist der NDR DialogBus von Samstag, 6. Juni, bis Samstag, 29. August, in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. An über 20 Stationen - von Gadebusch über Waren (Müritz) bis Strasburg (Uckermark) - lädt der NDR die Menschen aus den Regionen ein, mit Mitarbeitenden des NDR ins Gespräch zu kommen: unkompliziert, direkt und auf Augenhöhe.Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Was läuft gut? Was fehlt? Was sollte verbessert werden? Die Themen sind bewusst nicht begrenzt. Ob Hinweise für eine vermehrte Berichterstattung, Anmerkungen zur Lieblingssendung oder ganz persönliche Erwartungen an den NDR - alles ist willkommen. Besonders erwünscht sind auch Stimmen von Menschen, die die Angebote des NDR gar nicht oder selten nutzen oder ihnen kritisch gegenüberstehen. Sie sind eingeladen, ihre Beweggründe, Erfahrungen und Wünsche offen zu teilen und damit Impulse für die Weiterentwicklung des Programms zu setzen.Die DialogBus-Tour ergänzt die vielfältigen Dialogangebote des NDR Mecklenburg\u2011Vorpommern und stärkt den direkten Austausch mit den Menschen vor Ort. Mit Formaten wie "NDR Talk vor Ort" bringt das Landesfunkhaus beispielsweise regelmäßig Bürger*innen mit Fachleuten und Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft ins Gespräch - zu Themen, die die Regionen konkret bewegen. Mehr Infos zu "Talk vor Ort": https://ots.de/uwd9keAlle Stationen und Termine der NDR DialogBus\u2011Tour sind auf NDR.de abrufbar: www.ndr.de/dialogbus-mvPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6288095