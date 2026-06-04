Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Inflation im Euroraum hat im Mai weiter angezogen, so die Börse Stuttgart.Laut einer Schnellschätzung von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, sei die Teuerungsrate auf 3,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, nach 3,0 Prozent im April. Haupttreiber bleibe die Energie mit einem Anstieg von 10,9 Prozent. Bemerkenswert sei der Anstieg der Dienstleistungspreise von 3,0 auf 3,5 Prozent. Die Kernrate, die die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise ausklammere, sei von 2,2 auf 2,5 Prozent gestiegen. Leicht rückläufig seien dagegen die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak mit 2,0 Prozent nach 2,4 Prozent im Vormonat gewesen. Alle Werte seien vorläufige Schätzungen - die vollständigen Daten würden am 17. Juni folgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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