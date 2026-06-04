Der britische Flotten- und Batteriespezialist ZenobÄ" und der spanische Verkehrsbetreiber Vectalia haben einen Rahmenvertrag über ein Leasinggeschäft im Wert von bis zu 120 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Paket sollen der Einsatz von Elektrobussen und die Elektrifizierung von Depots in Spanien vorangetrieben werden. Vor knapp einem Jahr hatte ZenobÄ" eine Kreditfazilität in Höhe von 325 Millionen Euro abgeschlossen, um sein elektrisches Fleet-as-a-Service-Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net