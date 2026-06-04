BITCOIN fällt um 3 Setzt sich der Krypto-Ausverkauf fort? - Doppeltief im Visier

Der Krypto-Markt steht unter massivem Druck. Der Bitcoin-Kurs stürzte heute zeitweise auf rund 61.000 - ab, bevor eine leichte Stabilisierung im Bereich zwischen 63.000 - und 64.000 - einsetzte. In unseren aktuellen Krypto News beleuchten wir die Hintergründe des jüngsten Ausverkaufs und analysieren, ob der Boden bereits erreicht ist.

?Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 - WKN: A2YY63 - Ticker Bitcoin

Ein Blick auf die Chartanalyse zeigt: Der tägliche RSI (Relative Strength Index) ist auf einen Extremwert von 19 gefallen. Dies signalisiert eine stark überverkaufte Marktlage - der Verkaufsdruck der Bären könnte also vorerst erschöpft sein. Allerdings zeigt die Historie auch ein anderes Bild: Die letzten zwei großen Abwärtskorrekturen fielen mit rund 40 - deutlich heftiger aus. Sollte sich dieses Szenario wiederholen, droht Bitcoin ein weiteres Abwärtsziel im Bereich von 50.000 $.

Dennoch...

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