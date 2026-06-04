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dltHub wurde zum Product Partner of the Year des Snowflake Startup-Programms 2026 ernannt



04.06.2026 / 10:55 CET/CEST

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SAN FRANCISCO, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- dltHub, das Unternehmen hinter der Open-Source-Python-Bibliothek dlt und der agentenbasierten Data-Engineering-Plattform dltHub Pro, gab heute auf der jährlichen Anwenderkonferenz von Snowflake, dem Snowflake Summit 2026 , bekannt, dass es von Snowflake , dem Anbieter der AI Data Cloud, zum 2026 Snowflake Startup Program Product Partner of the Year ernannt wurde. dltHub wurde für seine Leistungen als Teil der Snowflake AI Data Cloud ausgezeichnet. Das Unternehmen unterstützt gemeinsame Kunden dabei, relevante Daten in Snowflake zu importieren - einschließlich älterer ERP-Systeme, interner APIs und undokumentierter Datenbanken, auf die GUI-basierte ETL-Tools keinen Zugriff haben - und diese Pipelines im Produktionsbetrieb unter Einhaltung der in ihren Branchen vorgeschriebenen Governance- und Compliance-Anforderungen zu betreiben. Mittlerweile setzen mehr als 1.000 Unternehmen dlt in Kombination mit Snowflake im Produktivbetrieb ein, darunter Stellantis, das monatlich 60.000 Snowflake-Pipelines auf einer dlt-basierten Plattform koordiniert; Sparebank1, wo dlt als standardmäßige Erfassungsschicht für einen Verbund unabhängiger Banken dient; sowie Flatiron Health, das nach der Migration zu dlt + Snowflake seine Pipeline-Kosten um 50 % senken konnte. Vor kurzem hat dltHub zudem seine native Snowflake-App für die Replikation von MSSQL, Oracle, MySQL und PostgreSQL auf den Markt gebracht, bei der die gesamte Pipeline innerhalb des Snowflake-Kontos des Kunden ausgeführt wird, ohne dass ein externer Orchestrator erforderlich ist. Im vergangenen Jahr hat dltHub die Snowflake-Branchenkompetenzen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Fertigung und Industrie sowie Gesundheitswesen und Biowissenschaften erworben. dltHub Pro ist die auf dlt basierende agentenbasierte Data-Engineering-Plattform. Entwickler, die mit KI-Codierungsagenten in Claude Code, Cursor oder Codex arbeiten, nutzen diese, um mit einem einzigen Befehl eine Quelle zu finden, die Pipeline aufzubauen, sie lokal zu validieren und in die Produktion zu überführen. Sobald die Daten in Snowflake eingetroffen sind, übernimmt CoCo, der KI-Programmierassistent von Snowflake, die Aufgabe, SQL-Abfragen zu erstellen, Streamlit-Anwendungen zu entwickeln und darauf basierend semantische Ansichten für Cortex Analyst zu konfigurieren. "Diese Auszeichnung bestätigt eine These, in die wir seit Jahren investieren: Die Zukunft des Data Engineering ist code-first, Python-nativ und wird zunehmend von KI-Agenten geschrieben, die mit Menschen zusammenarbeiten. Snowflake ermöglicht es Unternehmen, den Wert ihrer Daten und ihrer KI zu maximieren, und unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass jede Quelle - nicht nur die strategisch wichtigen 100, die GUI-Tools abdecken - zuverlässig in das System eingespeist werden kann." "Mit dltHub Pro kann ein Ingenieur der mittleren Ebene bei einer Datenberatungsfirma nun die Datenquelle eines Kunden live während eines Meetings erfassen und noch am selben Tag eine Produktionspipeline an Snowflake übergeben.¹ Der Datenverantwortliche einer gemeinnützigen Organisation ließ einen KI-Agenten auf ein Altsystem (ERP) mit 1.231 undokumentierten Tabellen anwenden und hatte die Pipelines innerhalb von Stunden statt Wochen in Betrieb. ² Im Januar 2026 erstellten KI-Agenten 91 % der 81.000 neuen dlt-Pipelines, die unsere Community bereitstellte - das Zehnfache dessen, was menschliche Entwickler geschrieben haben, und das 34-Fache des Volumens des Vorjahres.³ Das ist es, was "gemeinsam besser" mit Snowflake bedeutet, und wir sind stolz auf die Anerkennung durch Snowflake und die fortlaufende Zusammenarbeit." Mit dltHub Pro kann ein Ingenieur der mittleren Ebene bei einer Datenberatungsfirma nun die Datenquelle eines Kunden live während eines Meetings analysieren und noch am selben Tag eine Produktionspipeline an Snowflake übergeben.¹ Bei einer gemeinnützigen Organisation hat ein Ingenieur innerhalb weniger Stunden 1.231 undokumentierte ERP-Tabellen rekonstruiert.² Und es handelt sich nicht nur um eine Handvoll Teams: Im Januar 2026 erstellten KI-Agenten 91 % der 81.000 neuen dlt-Pipelines, die unsere Community bereitstellte - das Zehnfache dessen, was menschliche Entwickler geschrieben haben, und das 34-Fache des Volumens aus dem Vorjahr.³ Das ist es, was "gemeinsam besser" mit Snowflake bedeutet, und wir sind stolz auf die Anerkennung durch Snowflake und die fortlaufende Zusammenarbeit." - Matthaus Krzykowski, CEO und Mitbegründer, dltHub "dltHub nutzte unser Programm 'Snowflake for Startups', um konkrete Produkte auf der AI Data Cloud auf den Markt zu bringen, darunter eine Snowflake Native App, mit der Kunden ihre operativen Datenbanken in Snowflake replizieren können, ohne dass die Daten jemals ihr Konto verlassen. Zudem bringen sie Tausende von Python- und KI-nativen Entwicklern in unser Ökosystem ein, insbesondere in regulierten Branchen, in denen Zuverlässigkeit und Governance unverzichtbar sind. dltHub ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Teilnehmer unseres Startup-Programms zu geschätzten Produktpartnern werden können, und wir sind stolz darauf, sie mit dem diesjährigen Preis auszuzeichnen." - Amy Kodl, SVP, Worldwide Alliances & Channels, Snowflake Erfahren Sie mehr über dltHub und Snowflake . Sehen Sie sich die Keynotes des Snowflake Summit 2026 live oder on-demand an und bleiben Sie auf LinkedIn und X auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Ankündigungen von Snowflake. Informationen zu dltHub dltHub ist das Unternehmen hinter dlt, der Open-Source-Python-Bibliothek für Datenpipelines, die von mehr als 1.000 Unternehmen in der Produktion mit Snowflake und von über 10.000 im gesamten Ökosystem genutzt wird. dltHub Pro ist die agentenbasierte Plattform, die KI-generierte Pipelines in eine Produktionsdateninfrastruktur umwandelt - und dabei die Bereitstellung, Validierung, Überwachbarkeit und Transformation übernimmt. dltHub ist ein Snowflake Premier AI Data Cloud Products Partner mit Snowflake-Branchenkompetenzen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Fertigung und Industrie sowie Gesundheitswesen und Biowissenschaften. dltHub wird von Bessemer Venture Partners unterstützt und hat seinen Hauptsitz in Berlin; das Team und die Community sind in ganz Europa und Nordamerika vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter dlthub.com . ¹ Tasman Analytics, ein Datenberatungsunternehmen mit rund 20 Mitarbeitern (Amsterdam und London). Per the dltHub × Tasman case study: 20 minutes from API docs to a running pipeline (vs. ~2 weeks previously); a mid-level engineer ships a production-quality REST API connector in an afternoon that previously required a senior engineer for a week. ² Pro Juventute. Martin Seifert, Data Lead: built dlt pipelines over a 1,231-table, zero-documentation legacy ERP using Claude Code with dltHub Pro - "a few minutes to write and a few hours to run." ³ dltHub community telemetry, Januar 2026 (veröffentlicht in "Introducing dltHub Pro", dltHub-Blog, Mai 2026) ~81,000 new dlt pipelines per month, 91% agent-authored, vs. ~2,400 per month in January 2025 (5% agent-authored) - 34× year-over-year volume growth. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2994417/dltHub.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2994418/dltHub_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dlthub-wurde-zum-product-partner-of-the-year-des-snowflake-startup-programms-2026-ernannt-302791381.html



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