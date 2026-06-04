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Die "Global Mobility Call 2026" bringt 8.000 Fachleute und 190 Experten zusammen, um über die Zukunft der Mobilität zu diskutieren



04.06.2026 / 11:05 CET/CEST

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MADRID, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vom 9. bis 11. Juni findet in Madrid die Global Mobility Call (GMC) statt, bei der führende Persönlichkeiten aus der gesamten Mobilitätsbranche zu einem internationalen Forum über die Zukunft des Verkehrs zusammenkommen. Die von IFEMA MADRID organisierte Veranstaltung dient als Plattform für Diskussionen über Branchentrends, technologische Innovationen und Regulierung und fördert gleichzeitig Projekte, Partnerschaften und strategische Allianzen innerhalb der Branche Die diesjährige Ausgabe gliedert sich in zehn thematische Schwerpunkte, die mehr Klarheit in eine sich rasch wandelnde und zunehmend komplexe Mobilitätslandschaft bringen sollen. Ziel ist es, die Entscheidungsfindung zu erleichtern, indem Diskussionen um Schlüsselbereiche wie öffentlicher Verkehr, Automobilindustrie, Energie, Daten, Logistik und Talente strukturiert werden. Zusammen bieten sie einen praktischen, ergebnisorientierten Rahmen in einer Zeit, in der die Branche durch Elektrifizierung, künstliche Intelligenz und die neuesten europäischen regulatorischen Entwicklungen neu definiert wird. In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass die Rolle des Vertriebs und des After-Sales an Bedeutung gewinnt und sich digitalere und kundenorientiertere Modelle weiterentwickeln. Talentsuche und Transformation sind nur einige der Schlüsselthemen des Programms. Der öffentliche Verkehr und insbesondere Busse werden ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung sein. Die Diskussionen in diesem Bereich werden sich mit der zentralen Rolle des öffentlichen Nahverkehrs beim Aufbau nachhaltigerer, barrierefreierer und besser integrierter Mobilitätssysteme befassen. Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Verkehrsträgerintegration und Verbesserungen des Fahrgasterlebnisses werden voraussichtlich im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Technologieunternehmen, öffentlichen Institutionen und Betreibern stehen. Bei ihrer vierten Ausgabe hat die GMC mehr als 20 strategische Partnerschaften mit führenden Verbänden der Mobilitätsbranche geschlossen und damit den Grundstein für zukünftige Kooperationen und gemeinsame Projekte gelegt. Mit der Teilnahme von Führungskräften aus Institutionen, Geschäftsführern, Verkehrsexperten und internationalen Behörden ist die Global Mobility Call 2026 ein bedeutendes europäisches Forum zur Zukunft der Mobilität. Die Veranstaltung zielt darauf ab, die branchenweite Zusammenarbeit zu fördern, um ein nachhaltigeres, inklusiveres, vernetzteres und bürgerorientiertes Modell zu unterstützen. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Website: Registrierung für Fachleute | GLOBAL MOBILITY CALL Pressekontakte:



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04.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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