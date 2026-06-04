Broadcom Aktie: KI-Umsatz verdoppelt, doch stagnierende Prognose bremst den Kurs - Jetzt Aktien kaufen?

Der Halbleiterkonzern Broadcom hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und damit gemischte Reaktionen an der Wall Street ausgelöst. Zwar konnte das Unternehmen beim bereinigten Gewinn pro Aktie überzeugen, verfehlte jedoch die Umsatzschätzungen der Analysten knapp. Da das Management zudem die Jahresprognose für das KI-Geschäft unverändert ließ, gab die Aktie im nachbörslichen Handel nach. Für Anleger, die im Bereich der künstlichen Intelligenz etablierte Tech-Aktien kaufen möchten, liefert die aktuelle Entwicklung der Broadcom Aktie eine wichtige Entscheidungsgrundlage zwischen starkem Ist-Wachstum und vorsichtigen Zukunftserwartungen.

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