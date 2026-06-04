Redcare Pharmacy erhält einen kleinen, aber nützlichen Rückenwind in Deutschland. Die geplante Erhöhung des Apothekenzuschlags verbessert die Wirtschaftlichkeit bei rezeptpflichtigen Arzneien und unterstützt somit die zentrale Wachstumsstory des Unternehmens. Dies löst zwar nicht die größere Debatte über das Tempo der Marktdurchdringung im Online-Rezeptgeschäft, macht das Geschäft jedoch etwas attraktiver, während die Volumina steigen. Der endgültige Nettovorteil bleibt unklar, da der gesetzliche Apothekenrabatt einen Teil des Anstiegs absorbieren könnte und erst später entschieden wird. Separat betrachtet stellt der bevorstehende Abstieg in den SDAX einen technischen Gegenwind dar, ist jedoch fundamental sekundär. KAUFEN, Kursziel EUR 95,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv
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