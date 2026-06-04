Sany hat mit der Vermarktung seiner E-Sattelzugmaschine e263 in Europa begonnen. Erste Kundenfahrzeuge sind in Deutschland unterwegs. Wir haben alle Infos zu dem E-Lkw aus China - jetzt auch zu Nutzlast, Netto-Kapazität und Batterie-Garantie. Und: Für die IAA Transportation kündigt Sany schon einmal an, "groß mit neuen Modellen und einem Ausblick für 2027" anzurücken. Sany ist einer von mehrere chinesischen Herstellern, die sich im europäischen Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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