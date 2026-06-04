In Oberösterreichs Landeshauptstadt Linz sind seit diesem Monat vier neue Elektrobusse auf der Linie 26 unterwegs. Die MAN Lion's City 12 E sind die ersten Batterie-elektrischen Busse der Stadt. Nachdem bereits im April der erste MAN-Elektrobus in Linz in Empfang genommen wurde, sind nun alle vier bestellten Fahrzeuge beim ÖPNV-Unternehmen Linz AG angekommen und im Linienbetrieb im Einsatz. Details zur genauen Konfiguration aus E-Mobilitätssicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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