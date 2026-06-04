Quanten-Aktien: Braodcom: Nicht gut genug, Crowdstrike: Hohe Ausgaben & Hochtief: Aufstieg
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|KI-Nachfrage treibt an: Truist hebt CrowdStrike-Kursziel auf 750 $ an
|12:10
|CrowdStrike-Aktie -11%: Dieser Absturz war überfällig
|Die CrowdStrike-Aktie hat den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem der Kurs des Cybersecurity-Spezialisten am Montag noch auf einem neuen Allzeithoch notiert hatte, ging es am Dienstag und Mittwoch über...
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|12:06
|Jefferies raises CrowdStrike stock price target to $750 on AI growth
|12:06
|Truist raises CrowdStrike stock price target to $750 on AI demand
|11:54
|Quanten-Aktien: Braodcom: Nicht gut genug, Crowdstrike: Hohe Ausgaben & Hochtief: Aufstieg
|Quanten-Aktien: Braodcom: Nicht gut genug, Crowdstrike: Hohe Ausgaben & Hochtief: Aufstie
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|11:54
|Quanten-Aktien: Braodcom: Nicht gut genug, Crowdstrike: Hohe Ausgaben & Hochtief: Aufstieg
|Quanten-Aktien: Braodcom: Nicht gut genug, Crowdstrike: Hohe Ausgaben & Hochtief: Aufstie
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|11:46
|AKTIEN IM FOKUS: Index-Änderungen mit begrenztem Kurseinfluss - Hochtief im Dax
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Anstehende Index-Änderungen haben am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf die Kurse der davon betroffenen Aktien keinen allzu starken Einfluss mehr. Überraschungen hielten...
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|11:45
|Hochtief steigt für Porsche in den DAX auf - Zalando bleibt drin
|Die Deutsche Börse überprüft ihre Auswahlindizes alle drei Monate und passt deren Zusammensetzung an. Bei der turnusmäßigen Juni-Überprüfung greifen lediglich die Fast-Exit- und Fast-Entry-Regeln, sodass...
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|10:26
|Baukonzern im Aufwind: Hochtief verdrängt Porsche aus dem Dax
|09:53
|Porsche muss weichen: KI-Boom katapultiert Hochtief in den DAX
|© Foto: Olaf Schülke - Süddeutsche Zeitung PhotoHochtief steigt erstmals in den DAX auf und verdrängt Porsche SE. Der Baukonzern profitiert vom KI-Rechenzentrumsboom, Infrastrukturprogrammen und steigenden...
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|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
|579,30
|-10,19 %
|HOCHTIEF AG
|486,40
|-1,78 %