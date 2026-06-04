Osnabrück/Münster (ots) -ehorses, der weltweit größte Pferdemarkt, und rimondo, die führende Plattform für Turniersport-Daten mit mehr als zweieinhalb Millionen Turniervideos aus dem Reitsport, verzahnen ab sofort ihre Systeme - und das in beide Richtungen. Wer kaufen will, findet die Sportdaten direkt im Inserat. Wer Turnierergebnisse recherchiert, sieht sofort, ob ein Pferd aktuell zum Verkauf steht.Die Integration verbindet zwei bislang getrennte Welten: den aktiven Reitsport und den Pferdemarkt. Auf ehorses können Verkäufer künftig per Lebensnummer die verifizierten Turniererfolge und Leistungsdaten aus der rimondo-Datenbank direkt in ihr Inserat übertragen. Kaufinteressenten sehen diese Daten nicht als Selbstauskunft des Verkäufers, sondern als unabhängig dokumentierten Nachweis - belastbar, vollständig, sofort.Gleichzeitig gilt das auch umgekehrt: Wer auf rimondo ein Pferd verfolgt - sei es nach einem Turnier, bei der Nachwuchsrecherche oder der gezielten Suche nach einem Sportpferd - sieht direkt auf der rimondo-Profilseite, ob dieses Pferd aktuell auf ehorses zum Verkauf steht. Ein Klick genügt, um direkt zum entsprechenden Inserat zu gelangen.Diese bidirektionale Verknüpfung ist neu im Markt: Sportdaten, Turniervideos und Handelsinformationen sind damit erstmals an einem Punkt zusammengeführt - ohne Medienbruch, ohne Umwege.Kaufentscheidungen auf einer neuen InformationsbasisBesonders im internationalen Handel, wo Käufer aus den USA, Asien oder den Arabischen Emiraten Pferde oft ohne Besichtigung erwerben, war der Informationsmangel bislang ein strukturelles Problem. Wer jetzt auf ehorses ein Inserat aufruft, bekommt die dokumentierte Sportbiografie des Pferdes direkt mitgeliefert - verifiziert durch rimondo, nicht vom Verkäufer selbst.Wichtig: Ob die Sportdaten im Inserat erscheinen, entscheidet allein der Verkäufer. Diese Wahlfreiheit ist bewusst so gestaltet - Transparenz auf Wunsch, nicht als Pflicht.Weniger Aufwand beim Inserieren - mehr Zeit fürs WesentlicheUnabhängig von der rimondo-Integration hat ehorses eine weitere Neuerung eingeführt: Verkäufer können den Pferdepass einfach abfotografieren - die Plattform erkennt die relevanten Daten automatisch und erstellt das Inserat weitgehend selbst. Weniger Tipparbeit, weniger Fehler, mehr Zeit für das, worum es eigentlich geht: das Pferd.Stimmen zur Kooperation- "Kaufentscheidungen im internationalen Pferdehandel hängen an Vertrauen. Wer einem Käufer in Übersee ein Pferd verkauft, braucht mehr als schöne Fotos - er braucht belegbare Fakten. Genau das liefern wir jetzt." - Lena Büker, CEO ehorses- "Die sportliche Lebensleistung eines Pferdes gehört dorthin, wo die Kaufentscheidung fällt. Mit ehorses bringen wir diese Daten genau an diesen Punkt - weltweit, verlässlich, in Echtzeit." - Tobias Zschunke, Teamleiter rimondoVerfügbarkeit: Die Integration der rimondo-Sportdaten sowie die automatische Inseratserstellung per Passfoto stehen ab sofort allen Verkäufern auf ehorses kostenfrei zur Verfügung.Über ehorses: ehorses ist der weltweit größte Pferdemarkt und seit 1999 die zentrale Anlaufstelle der internationalen Pferdeszene. Die Plattform ist in sieben Sprachen verfügbar und verbindet Menschen weltweit mit Pferden, Ponys und Fohlen aller Rassen und Disziplinen. Alle 20 Minuten wird über ehorses erfolgreich ein Pferd verkauft. Neben dem Marktplatz bietet ehorses spezialisierte Kategorien für Reitbeteiligungen, Immobilien, Bedarf, Kutschen und Stellenanzeigen sowie das ehorses Magazin mit Fachartikeln zu Gesundheit, Training, Fütterung und Haltung.Über rimondo: rimondo ist eine der führenden digitalen Plattformen für den Pferdesport und die Pferdezucht. Das Unternehmen digitalisiert und vernetzt die Turniersport-Szene, indem es eine umfassende Datenbank für Turnierergebnisse, detaillierte Abstammungsdaten und Leistungsanalysen bereitstellt. Herzstück von rimondo ist die Kombination aus datenbasierter Transparenz und hochwertigen Video-Aufzeichnungen von Reitturnieren. Züchter, Reiter, Besitzer und Verbände nutzen die Plattform täglich, um die sportliche Entwicklung von Pferden zu verfolgen, Erfolge zu dokumentieren und fundierte Entscheidungen für Zucht und Handel zu treffen.Pressekontakt:ehorses GmbH & Co. KGMichelle BreitenfeldRittergut Osthoff 5,49124 GeorgsmarienhütteE-Mail: m.breitenfeld@ehorses.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6288174