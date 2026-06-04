Die CrowdStrike-Aktie hat den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem der Kurs des Cybersecurity-Spezialisten am Montag noch auf einem neuen Allzeithoch notiert hatte, ging es am Dienstag und Mittwoch über -5% bergab. Und am Donnerstagmorgen bricht die Aktie um -11% ein. Was steckt hinter dem Kurseinbruch von CrowdStrike und ist er für Anleger eine gute Kaufgelegenheit? Gute Zahlen Auslöser des Kurseinbruchs der CrowdStrike-Aktie war die Vorlage der Quartalszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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