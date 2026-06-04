Die Aktie unseres Überflieger-Tipps Micron Technology hat in dieser Woche erstmals die ersehnte Marke von 1.000 US-Dollar geknackt. Während viele Anleger vor allem auf Hersteller von Prozessoren und KI-Beschleunigern blicken, entwickelt sich der Speicherspezialist zunehmend zu einem unverzichtbaren Baustein der globalen KI-Infrastruktur. Das spricht für weiteres Potenzial. KI verändert Speichermarkt grundlegend Micron Technology etabliert sich als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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