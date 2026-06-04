Die Asta Energy-Aktie war in den letzten Monaten eine der größten Erfolgsgeschichten an der Frankfurter Börse. Seit dem Börsengang Ende Januar hat sich der Kurs des österreichischen Energietechnikunternehmens verzweieinhalbfacht. Und nun gibt es die nächste gute Nachricht. Wie viel weiteren Schwung ist durch sie zu erwarten und sollten Anleger die Aktie immer noch kaufen? Aufnahme in den SDAX Die Nachricht ist ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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