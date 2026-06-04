Künstliche Intelligenz gehört weiterhin zu den wichtigsten Wachstumstreibern an den Börsen. Allerdings sind viele Unternehmen aus dem KI-Sektor inzwischen hoch bewertet und werden mit deutlichen Aufschlägen gehandelt. Dennoch gibt es einige Titel, die trotz ihrer starken Marktposition und attraktiven Wachstumsaussichten derzeit vergleichsweise günstig erscheinen. Besonders Nvidia, Meta Platforms und Sandisk stechen dabei hervor. Nvidia-Aktie Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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