Bitcoin hat in den vergangenen Jahren eine Entwicklung hingelegt, die selbst Optimisten überrascht hat. Vom Nischenprojekt für Technik-Enthusiasten entwickelte sich die Kryptowährung zu einem global beachteten Vermögenswert mit einer Marktkapitalisierung von hunderten Milliarden Dollar. Doch im aktuellen Abswärtstrend wird wieder die Frage lauter, die viele Anleger gerne verdrängen: Könnte Bitcoin eines Tages tatsächlich auf null fallen? Für eingefleischte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de