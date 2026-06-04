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SwitchBot stellt E-Ink-Wetterstation mit integriertem Smart-Kalender vor



04.06.2026 / 12:10 CET/CEST

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TOKIO, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Heimrobotiksystemen, gab heute die Markteinführung der SwitchBot Wetterstation bekannt, eines All-in-One-Smart-Home-Displays, das Wetterinformationen, die Überwachung der Raum- und Außenumgebung, Kalendersynchronisierung, verschiedene Designansichten, Szenensteuerung und Alarm-Erinnerungen auf einem Bildschirm vereint. Die SwitchBot Wetterstation wurde entwickelt, um Haushalten zu helfen, das Wetter auf einen Blick zu erfassen, den Tag zu planen und die Abläufe im Haushalt zu verwalten. Sie verfügt über ein 7,5-Zoll-E-Ink-Display, integrierte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, Unterstützung für Kalender auf verschiedenen Plattformen, anpassbare Szenentasten und eine Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr. Durch die Zusammenführung wichtiger Alltagsinformationen und der Smart-Home-Steuerung bietet sie modernen Haushalten eine intuitivere Möglichkeit, informiert, organisiert und komfortabel zu bleiben. All-in-One-Anzeige für Wetter und tägliche Informationen Die SwitchBot Wetterstation vereint wichtige Haushaltsinformationen auf einer einzigen Oberfläche und reduziert so die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Geräten und Apps zu wechseln. Das 7,5-Zoll-E-Ink-Display zeigt Innen- und Außentemperatur sowie Luftfeuchtigkeit, das heutige Wetter, das Wetter von gestern, eine Fünf-Tage-Vorhersage, Luftqualitätsdaten, Uhrzeit und Datum, Sonnenauf- und -untergangszeiten sowie weitere tägliche Wetterinformationen an. Dank eines papierähnlichen Seherlebnisses bleibt das E-Ink-Display den ganzen Tag über gut lesbar, ohne grelles Licht, und eignet sich somit für die dauerhafte Nutzung in Wohnzimmern, Schlafzimmern, Küchen, Heimbüros und Eingangsbereichen. Eine integrierte Frontbeleuchtung ermöglicht es Nutzern zudem, Informationen auch in dunkleren Umgebungen klar zu erkennen, während das minimalistische Design sowohl die Wandmontage als auch die Aufstellung auf dem Schreibtisch unterstützt. Für eine umfassendere Überwachung des Zuhauses unterstützt das Gerät bis zu drei SwitchBot-Umgebungssensoren, mit denen Nutzer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Werte in Räumen wie Babyzimmern, Haustierbereichen, Gärten, Balkonen, Garagen oder Gewächshäusern überwachen können. Dank der in der SwitchBot-App verfügbaren Langzeitdatenaufzeichnungen können Haushalte Umweltveränderungen besser nachvollziehen und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf Heizung, Kühlung, Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung treffen. In Verbindung mit einem SwitchBot Hub können Nutzer zudem App-Benachrichtigungen erhalten, wenn die Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit festgelegte Schwellenwerte überschreitet. Intelligenter Kalender für eine einfachere Haushaltsplanung Über die Wetterüberwachung hinaus fungiert die SwitchBot Wetterstation auch als intelligenter Familienkalender. Das Gerät unterstützt die Einweg-Synchronisierung mit den wichtigsten Kalenderplattformen, darunter Google, iCloud und Outlook, sodass Nutzer ihre Tagespläne direkt auf dem Bildschirm einsehen können, ohne ihr Smartphone überprüfen zu müssen. Das Display unterstützt bis zu fünf persönliche Kalender, wobei pro Person täglich bis zu 30 Termine angezeigt werden können. Ob für Arbeitsbesprechungen, Schulpläne, Medikamentenerinnerungen, Familienaktivitäten oder tägliche Hausarbeiten - die SwitchBot Wetterstation hilft dabei, die gemeinsame Haushaltsplanung übersichtlicher und einfacher zu gestalten. Mehrere Designansichten für eine personalisierte Darstellung Die SwitchBot Wetterstation bietet sechs Display-Designs, mit denen Nutzer je nach Vorlieben und täglichen Bedürfnissen anpassen können, welche Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Nutzer können ihre bevorzugte Ansicht direkt in der SwitchBot-App auswählen und bei Bedarf zwischen verschiedenen Layouts wechseln. Zu den sechs verfügbaren Designs gehören Umgebungsdaten, Tagesübersicht, Kalender, Countdown, Tageszitat und Benutzerdefinierter Text. Ob Nutzer sich auf die tägliche Wetterzusammenfassung, die Kalenderanzeige, wichtige Countdowns, inspirierende Zitate oder personalisierte Nachrichten konzentrieren möchten - die SwitchBot Wetterstation bietet ein flexibles Anzeigeerlebnis, das auf unterschiedliche Lebensstile und Szenarien zugeschnitten ist. Darüber hinaus können Nutzer die Ansicht "Benutzerdefinierter Text" mit OpenClaw nutzen, um beliebige Textinformationen hochzuladen und anzuzeigen, die sie mit OpenClaw erstellt haben, wie beispielsweise U-Bahn- und Busfahrpläne, die Nutzer von OpenClaw online abrufen lassen. Anpassbare Szenentasten für die Steuerung per Tastendruck Die SwitchBot Wetterstation verfügt über zwei anpassbare Szenentasten, mit denen Nutzer häufig verwendete Smart-Home-Aktionen direkt vom Gerät aus auslösen können. In Verbindung mit einem SwitchBot Hub und nach der Konfiguration über die SwitchBot App können die Tasten einzelne Geräte steuern oder ganze Szenen auslösen, wie z. B. das Einschalten von Licht, das Schließen von Vorhängen, das Starten eines Luftbefeuchters oder das Aktivieren der Modi "Abwesend", "Zuhause" oder "Film". Lange Akkulaufzeit und tägliche Erinnerungen Angetrieben von einem integrierten wiederaufladbaren 5000-mAh-Lithium-Akku läuft die SwitchBot Wetterstation bei typischen Aktualisierungseinstellungen mit einer einzigen Ladung* bis zu einem Jahr lang. Das Gerät unterstützt zudem USB-C-Stromversorgung, was den Nutzern mehr Flexibilität bei der Platzierung bietet. Zur Unterstützung der täglichen Routinen verfügt die SwitchBot Wetterstation über bis zu drei Wecker mit Schlummerfunktion. Benutzer können zwischen drei Lautstärkestufen wählen, während sie mit der oberen Taste den Wecker stummschalten oder den Alarm ausschalten können. * Automatische Aktualisierung alle 3 Stunden bei Verbindung mit WLAN Preise und Verfügbarkeit Die SwitchBot Wetterstation wird über die offizielle SwitchBot Website sowie über Amazon Stores erhältlich sein, mit einer UVP von 109,99 EUR. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von SwitchBot und folgen Sie SwitchBot auf X , Instagram , Facebook und YouTube . Medienmappe: SwitchBot Wetterstation Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993118/SwitchBot_Weather_Station.jpg

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