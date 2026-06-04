Eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters und der Titeltraum bei der Weltmeisterschaft 2026 bleibt ein Luftschloss. Damit das nicht passiert, setzt die Fifa auf so viel Technik wie noch nie. So soll sie das Spiel fairer machen. War der Ball im Aus oder nicht? Manchmal sind es die kleinen Fragen, die am Ende große Auswirkungen auf den Weltfußball haben. Rückblende ins Jahr 2022. Bei der Weltmeisterschaft in Katar muss die deutsche Nationalmannschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n