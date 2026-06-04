© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoMeta verschiebt die Freigabe seines neuen KI-Modells für Entwickler immer wieder. Die Verzögerung erhöht den Druck, Milliardeninvestitionen zu rechtfertigen.Meta kommt bei der Vermarktung seiner neuesten KI-Technologie langsamer voran als geplant. Der Konzern hat die Freigabe der Programmierschnittstelle für sein neues KI-Modell "Muse Spark" mehrfach verschoben. Nach Informationen des Wall Street Journal gibt es derzeit keinen festen Termin für die Veröffentlichung. Die Verzögerung fällt in eine Phase, in der Investoren zunehmend darauf achten, wie schnell Meta seine hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz in Einnahmen umwandeln kann. Erst vor knapp zwei Monaten hatte KI-Chef Alexandr …
Enthaltene Werte: US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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