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Das ist überfällig. Die hohe Konzentration im Bereich Semiconductor bedarf der Korrektur. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX), der die wichtigsten US-Chiphersteller umfasst, hat in den vergangenen zwei Monaten über 5 Billionen Dollar Börsenwert hinzugewonnen. Broadcom liefert nun den Auslöser.Fundamental hat Broadcom keine schlechten Zahlen geliefert. Die Umsatzprognose lag sogar über dem Analystenkonsens von 28,2 Mrd. $. Das eigentliche Problem war, dass die Aktie nach dem starken Anstieg bereits Erwartungen eingepreist hatte, die deutlich über den offiziellen Konsensschätzungen lagen.Der Markt wollte vor allem zwei Dinge sehen: Erstens eine deutlich höhere KI-Umsatzprognose für die kommenden Quartale und zweitens eine Anhebung des langfristigen Ziels von bislang "über 100 Mrd. $ KI-Umsatz im Jahr 2027".Beides blieb aus. Branchenkenner erklären mir heute Morgen, dass Broadcom offesichtlich Druck über die Hyperscaler erhält, die immer mehr eigene Asics/XPUs fertigen. Bei einem KGV über 50 wird es dann eng.Sie möchten gerne jeden Morgen auf diese Art und Weise kurz und knackig auf den neuesten Stand gebracht werden? Dann empfehle ich die kostenlose Bernecker App. Hier gehts zum Download:Ihr Volker Schulz