Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw nimmt an Fahrt auf: Vor kurzem eröffnete Milence einen neuen Ladepark direkt an der A7 bei Kassel-Lohfelden. electrive-Chefredakteur Peter Schwierz war vor Ort und diskutierte in einem Panel-Talk mit Experten von DHL, Milence und der Spedition Edgar Graß sowie "Elektrotrucker" Tobias Wagner über die Wirtschaftlichkeit von Elektro-Lkw sowie deren operative Hürden im Einsatz. Im Fokus der Diskussion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net