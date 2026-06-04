

EQS-Media / 04.06.2026 / 13:17 CET/CEST

Bremen, 4. Juni 2026 - Die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH gibt bekannt, dass der HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG zum 1. Juni 2026 die Vollinvestition erreicht hat - und das in bemerkenswertem Tempo: Nur rund fünf Monate nach Schließung des Fonds war das zur Verfügung stehende Kapital vollständig und plangemäß in ein breit diversifiziertes Portfolio deutscher Immobilien-Zielfonds investiert. Ein derart zügiger Abschluss der Investitionsphase ist auch im langjährigen Vergleich der HTB-Fondsserie ein Rekordwert. Grundlage der Investitionsentscheidungen bildet die seit mehr als 20 Jahren aufgebaute hauseigene Bewertungsdatenbank der HTB. Insgesamt wurden rd. 27,7 Mio. EUR in 80 Zielfonds investiert, hinter denen 113 Immobilien stehen. Das Portfolio ist breit gestreut - nach Nutzungsarten überwiegend Büro, ergänzt um Pflege, Klinik, Einkaufszentren und Hotels sowie Wohnen. Bemerkenswert ist hierbei der durchschnittliche Ankaufsfaktor, der nur das 11,6-fache der kumulierten Jahresnettokaltmieten (unter Berücksichtigung der Ankaufskurse) beträgt. Die durchschnittliche Vermietungsquote liegt bei rund 99 Prozent und die prospektierte Investitionsquote von 92,25 % wurde erfüllt. "Mit dem Erreichen der Vollinvestition haben wir für die Anlegerinnen und Anleger des HTB 14 ein qualitativ hochwertiges und breit diversifiziertes Immobilienportfolio aufgebaut. Die hohe Vermietungsquote und der attraktive durchschnittliche Ankaufsfaktor unterstreichen die Tragfähigkeit unserer Zweitmarktstrategie." - Simon Wiesmann, Leiter Portfoliomanagement, HTB Hanseatische Fondshaus GmbH Nachfolgefonds HTB 15: Einkaufsumfeld jetzt noch attraktiver Anleger, die von der bewährten Zweitmarktstrategie der HTB profitieren möchten, können dies bereits mit dem Nachfolgefonds tun: Mit dem HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio Geschlossene GmbH & Co. InvKG setzt die HTB ihre erfolgreiche Fondsserie fort. Für den Aufbau des neuen Portfolios stellt sich das Marktumfeld im Einkauf derzeit noch günstiger dar als zum Start des HTB 14. Das anhaltend zurückhaltende Transaktionsumfeld am Immobilienmarkt eröffnet attraktive Einstiegsgelegenheiten auf dem Zweitmarkt. Über die HTB Group Die HTB Group ist ein auf Sachwertinvestments spezialisiertes Emissionshaus mit Sitz in Bremen. Mit einer mehr als 20-jährigen Historie und Expertise in den Bereichen Asset Management, Zweitmarkt und Investmentverwaltung betreut die Gruppe ein Portfolio von rund einer halben Milliarde Euro in den Anlageklassen Immobilien und Private Equity. Pressekontakt HTB Hanseatische Fondshaus GmbH An der Reeperbahn 4 A 28217 Bremen E-Mail: vertrieb@htb-group.de Hinweis: Bei dieser Mitteilung handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken, stellt kein öffentliches Angebot dar und ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sowie Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Grundlage des öffentlichen Angebotes und einer verbindlichen Anlageentscheidung sind ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattete und veröffentlichte Verkaufsprospekt nebst etwaigen Nachträgen, die darin abgedruckten Verträge, das Basisinformationsblatt sowie die entsprechenden Zeichnungsunterlagen. Diese Unterlagen sind kostenlos in elektronischer und gedruckter Form bei der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen, sowie unter www.htb-group.de oder bei Ihrem Berater erhältlich. Eine ausführliche Darstellung der mit der Beteiligung verbundenen Risiken - insbesondere des Totalverlustrisikos der Einlage zzgl. Ausgabeaufschlag - entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Alle Angaben ohne Gewähr; Rundungsdifferenzen sowie Übermittlungs- oder Druckfehler sind möglich.

Emittent/Herausgeber: HTB Hanseatische Fondshaus GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



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