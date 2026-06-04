© Foto: Laurent Gillieron - dpaRay Dalio sieht im KI-Boom klassische Blasenmuster. Sein Argument ist ungewohnt: Nicht schlechte Technologie bringt den Markt zu Fall, sondern ein ganz banales Problem.Hedgefonds-Legende Ray Dalio schwimmt gerne gegen den Strom. Während Nvidia-Chef Jensen Huang diese Woche "wahnsinnige" Renditen für KI-Investoren versprach, saß der Bridgewater-Gründer bei Bloomberg TV und sagte das Gegenteil: Der KI-Markt zeigt alle Anzeichen einer Blase. Und die werde platzen. Dalios Argument ist dabei überraschend nüchtern. Es geht ihm nicht um schlechte Technologie oder falsche Versprechen. "Alle großen technologischen Umwälzungen erzeugen Blasen", sagte der 76-Jährige, dessen Vermögen auf gut 21 …Den vollständigen Artikel lesen
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