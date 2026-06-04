Am 04.06.1999 übernahm die Deutsche Bank die US-Investmentbank Bankers Trust und vollzog damit einen Meilenstein der internationalen Finanzgeschichte. Mit einem Kaufpreis von rund 10 Milliarden Dollar handelte es sich um die bis dahin größte grenzüberschreitende Bankenübernahme der Geschichte und gemessen an der gemeinsamen Bilanzsumme entstand damals die größte Bank der Welt.Die Transaktion symbolisierte die Hoffnungen einer Epoche, in der Globalisierung, Deregulierung und technologische Innovation die Finanzmärkte tiefgreifend veränderten. Und doch legte sie auch den Grundstein für das spätere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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