Yokohama hat den Zuschlag für die Ausrichtung der Jahrestagung 2028 der Organisation for Human Brain Mapping (OHBM 2028) erhalten, einer der weltweit führenden internationalen Konferenzen im Bereich der Hirnforschung, und stärkt damit die Position der Stadt als globaler Knotenpunkt für internationale Kongresse und den akademischen Austausch. Die Tagung findet vom 18. bis 22. Juni im PACIFICO Yokohama statt und ist erst das zweite Mal, dass sie in Japan abgehalten wird.

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YOKOHAMA JAPAN'S FIRST PORT OF CALL

Die OHBM ist eine führende internationale Fachgesellschaft in den Bereichen Bildgebung des Gehirns, Neurowissenschaften und Forschung zu neurologischen Erkrankungen. Ihre Jahrestagung zieht rund 3.000 Forscher, Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen und Vertreter der Industrie aus aller Welt an. Die OHBM 2028 wird in Zusammenarbeit mit der Japan Human Brain Mapping Society (JHBM, President: Yoshikazu Ugawa und Tetsuya Matsuda) organisiert.

Das Yokohama City Visitors Bureau (YCVB) und PACIFICO Yokohama unterstützten die erfolgreiche Bewerbung von JHBM in Zusammenarbeit mit der Stadt Yokohama und der Japan National Tourism Organization (JNTO) und spiegeln die jahrelange Zusammenarbeit zwischen lokalen Hotels, Kulturstätten, Restaurants und anderen Akteuren der Stadt wider. Yokohama wurde aufgrund seiner günstigen Lage, seines ausgezeichneten Rufs als Zentrum für Wissenschaft, Technologie und Forschung, seines Engagements für Nachhaltigkeit sowie seines großen Kongresszentrums PACIFICO Yokohama ausgewählt, das von zahlreichen Einrichtungen zur Unterstützung von Konferenzen umgeben ist.

Professor Hiromasa Takemura, Vorsitzender des JHBM-Bewerbungskomitees für die OHBM 2028 und Professor am Nationalen Institute for Physiological Sciences, erklärte: "JHBM hat sich viele Jahre lang dafür eingesetzt, die OHBM-Jahrestagung wieder nach Japan zu holen, und wir freuen uns sehr, dass Yokohama als Austragungsort für die OHBM 2028 ausgewählt wurde."

Veranstaltungsdetails

Veranstaltungsname: 2028 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM 2028)

Datum: Sonntag, 18. Juni bis Donnerstag, 22. Juni 2028

Veranstaltungsort: PACIFICO Yokohama

Erwartete Teilnehmerzahl: Rund 3.000 Teilnehmer vor Ort, darunter etwa 2.500 aus dem Ausland

Veranstalter: Organization for Human Brain Mapping (OHBM)

Über das Yokohama City Visitors Bureau: Die Aufgabe des YCVB besteht darin, die vielfältigen Ressourcen der Stadt Yokohama und der Präfektur Kanagawa zu nutzen, um die Region als ideales Reiseziel für Touristen und als Veranstaltungsort für internationale Kongresse zu fördern. Auf diese Weise trägt die YCVB zur Wiederbelebung der Stadt Yokohama und ihrer Umgebung sowie zur Förderung ihrer Globalisierung bei.

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