Wien (www.fondscheck.de) - Die Hamburger Credit-Boutique Fountain Square Asset Management hat sich Jonas Schlichting als Credit Trader in ihr Team geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Schlichting wechsele von Berenberg, wo er über fünf Jahre als Multi-Asset-Trader gearbeitet habe. In seiner neuen Rolle sei Schlichting über alle Strategien des Hauses hinweg eingebunden. Dort solle seine Handelserfahrung, technische Expertise und sein über die Jahre gewachsenes Netzwerk dazu beitragen, die auf Alpha orientierte Ausrichtung der Fonds weiter zu schärfen und die Skalierung der Strategien zu begleiten. (News vom 03.06.2026) (04.06.2026/fc/n/p) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de