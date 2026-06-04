China-Aktien? Für viele Anleger bedeutete das in den vergangenen Monaten vor allem eines: Frust. BYD, XPeng, Xiaomi und Co standen unter Druck, Margen schmolzen, Absatzsorgen machten die Runde, und auch die Kurse vieler chinesischer Tech- und Konsumwerte kannten zeitweise nur eine Richtung: nach unten. Doch genau jetzt könnte sich das Blatt drehen. Denn am Dienstag sendete der chinesische Markt ein Signal, das Anleger nicht ignorieren sollten.Die Börse brauchte nur eine Nachricht, um aufzuwachen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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