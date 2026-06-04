Die DHL Aktie gab nach obwohl der Logistikkonzern neue Investitionen in Frankreich angekündigt hat. Zwischen 2026 und 2027 sollen rund 160 Millionen Euro in den Ausbau logistischer Kapazitäten die Modernisierung der Infrastruktur und schnellere Dekarbonisierungsmaßnahmen fließen.DHL investiert in Frankreich DHL will seine Position in Frankreich weiter stärken. Der Konzern plant bis 2027 Investitionen von rund 160 Millionen Euro. Das Geld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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