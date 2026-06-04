Die Landeshauptstadt Wiesbaden, WiBau und ESWE Versorung treiben den Ausbau der Ladeinfrastruktur in städtischen Parkhäusern weiter voran. Im Parkhaus Luisenplatz wurden zuletzt 20 weitere Ladepunkte in Betrieb genommen. Insgesamt verfügen nun 479 Stellplätze in den fünf Lilienparken-Parkhäusern über Lademöglichkeiten. Das kommunale Bauunternehmen WiBau entwickelt die von ihr bewirtschafteten Lilienparken-Parkhäuser zunehmend zu multifunktionalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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