Das kanadische Unternehmen Moment Energy steht kurz vor der Inbetriebnahme einer Anlage zur Weiterverwendung gebrauchter E-Auto-Akkus in stationären Batteriespeichersystemen (BESS). Die Fabrik in Vancouver soll schon bald eine Jahreskapazität von 1 GWh erreichen. Somit geht in der neuen Anlage von Moment Energy, die Ende des Monats eröffnen soll, nicht um das klassische Batterierecycling im Sinne der Gewinnung von "schwarzer Masse" und Rohstoffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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