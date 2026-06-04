DJ MÄRKTE USA/Börsen dürften weiter nachgeben - Broadcom vor Kursrutsch

DOW JONES--Die Wall Street dürfte am Donnerstag an die Vortagesverluste anknüpfen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen leichteren Handelsbeginn schließen, besonders bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Neben der wachsenden Verunsicherung wegen des Ausbleibens eines Abkommens zur Beendigung des Iran-Krieges angesichts immer neuer Scharmützel sorgt Broadcom für eine Stimmungseintrübung. Die Umsatzprognose des Chipherstellers für das dritte Quartal kann mit den Erwartungen nicht Schritt halten, während zugleich die Quartalszahlen aber gut ausgefallen sind. Laut Händlern wirft der Ausblick die Frage wieder auf, in welchem Tempo die Nachfrage nach KI tatsächlich anziehen wird. Der Broadcom-Kurs bricht vorbörslich um 15,2 Prozent ein. Im Sog verbilligen sich AMD um 4,9, Intel um 4,5, Nvidia um 1,1, Micron um 7,4 und Sandisk um 5,8 Prozent.

"Das ist ein klassischer Fall von sehr hohen Erwartungen, die auf einen Markt treffen, der auf Perfektion setzt (...). Anleger bestrafen derzeit alles, was nicht exakt ihren Vorstellungen entspricht", erläutert Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index könnte sich besser halten als der breite Markt, der aber ebenso zumindest etwas Unterstützung von leicht sinkenden Ölpreisen erhalten dürfte. Hintergrund ist die Einigung zwischen Israel und Libanon auf eine Verlängerung der Waffenruhe - allerdings vorausgesetzt, die vom Iran unterstützte Miliz Hisbollah stellt ihre Angriffe ein, was aber nicht sicher ist. Die Rohölsorte Brent verbilligt sich um 2,7 Prozent je Barrel. "Ohne eine Normalisierung der regionalen Ölströme ist der Markt zunehmend starken Aufwärtsschwankungen ausgesetzt, da die Lagerbestände weiter abnehmen", warnen die ING-Analysten Warren Patterson und Ewa Manthey.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen angesichts nachgebender Ölpreise leicht, die Inflationssorgen werden dadurch gedämpft. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen reduziert sich um 3 Basispunkte auf 4,46 Prozent. Fallende Marktzinsen setzen dem Dollar zu, der Dollar-Index sinkt um 0,3 Prozent. Die Feinunze Gold verteuert sich dagegen um 1,6 Prozent - gestützt von Dollar-Schwäche und niedrigeren Marktzinsen.

Impulse könnten die Finanzmärkte vom Arbeitsmarkt erhalten. Nach zuletzt überzeugenden Daten werden noch vor der Startglocke die wöchentlichen Erstanträge auf Erteilung von Arbeitslosenhilfe veröffentlich - ein letzter Indikator vor dem am Freitag anstehenden Monatsbericht zum Arbeitsmarkt. Bei der Revision der US-Produktivität dürften Anleger die Lohnstückkosten und die Stundenlöhne als Inflationsindikator im Blick behalten.

Am Aktienmarkt stürzen CrowdStrike um 9,6 Prozent ab, nachdem die Quartalszahlen des Cybersicherheitsunternehmens die Erwartungen nur knapp übertroffen hatten. Anleger ergreifen die Gelegenheit, nach einer beeindruckenden Kursrally Gewinne einzustreichen. PVH brechen um 21,6 Prozent ein, die Eigentümerin von Tommy Hilfiger und Calvin Klein hat ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Das Quantencomputer-Unternehmen Quantinuum hat den Ausgabepreis auf 60 Dollar pro Stück festgelegt. Die Aktien werden voraussichtlich im Laufe des Tages ihr Handelsdebüt feiern.

=== US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,04 -0,05 4,08 4,04 5 Jahre 4,17 -0,05 4,21 4,17 10 Jahre 4,46 -0,03 4,50 4,46 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10 EUR/USD 1,1643 +0,4 0,0048 1,1595 1,1602 EUR/JPY 186,03 +0,2 0,4000 185,63 185,6400 EUR/CHF 0,9161 -0,3 -0,0025 0,9186 0,9173 EUR/GBP 0,8649 +0,1 0,0007 0,8642 0,8640 USD/JPY 159,75 -0,2 -0,2800 160,03 159,9900 GBP/USD 1,3459 +0,3 0,0043 1,3416 1,3426 USD/CNY 6,7735 +0,1 0,0043 6,7692 6,7692 USD/CNH 6,7715 -0,1 -0,0087 6,7802 6,7765 AUS/USD 0,7147 +0,3 0,0019 0,7128 0,7139 Bitcoin/USD 62.386,05 -3,9 -2.520,30 64.906,35 66.504,92 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 92,90 -3,3 -3,12 96,02 Brent/ICE 95,16 -2,7 -2,65 97,81 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.503,82 +1,6 72,04 4.431,78 Silber 74,25 +2,1 1,55 72,70 Platin 1.895,00 +1,9 35,85 1.859,15 (Angaben ohne Gewähr) ===

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