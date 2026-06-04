© Foto: OpenAIPalantir landet einen Prestige-Deal mit Kirkland & Ellis - und könnte damit KI tief in die lukrative Welt der Private-Equity-Beratung bringen.Palantir Technologies hat einen mehrjährigen Vertrag mit Kirkland & Ellis unterzeichnet, um KI-Tools zu entwickeln, mit denen die Anwaltskanzlei ihre Private-Equity-Kunden bei der Kapitalbeschaffung und Investorenverhandlungen besser beraten kann, berichtete die Financial Times am Donnerstag. Der Bericht besagt, dass die KI-Tools bei der Fondsdokumentation, der Erstellung von Nebenabreden für Investoren, der Nachverfolgung von Vereinbarungen mit Kommanditisten, der Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und der Beratung bei Transaktionen mit …
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