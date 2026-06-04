Die großen US-Indizes steuern auf einen schwächeren Start zu. Besonders der Technologiesektor steht vorbörslich unter Druck. Die Futures auf den Nasdaq 100 verlieren rund ein Prozent, während der S&P 500 moderater im Minus liegt. Auslöser ist vor allem Broadcom. Die Aktie des Chip-Konzerns fällt vorbörslich zweistellig und zieht andere Chipaktien mit nach unten.Micron, Marvell, Arm, AMD, Intel und Super Micro Computer geraten ebenfalls unter Druck. Der VanEck Semiconductor ETF verliert vor dem Handelsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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