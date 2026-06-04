SHENYANG, China, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. Juni wurde die Robotikkonferenz Shenyang 2026 offiziell in Shenyang eröffnet. Dort versammelten sich Akademiker, führende Experten, Pioniere der Branche sowie Vertreter von Universitäten und Forschungseinrichtungen aus den Bereichen Robotik und Automatisierung - sowohl aus China als auch aus dem Ausland -, um neue Trends zu diskutieren und einen gemeinsamen Weg für die zukünftige Entwicklung zu skizzieren. An der Eröffnungsfeier nahm Huo Bugang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Liaoning und Sekretär des Parteikomitees der Stadt Shenyang, teil.

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Die Konferenz wird von der Volksregierung der Stadt Shenyang ausgerichtet und findet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal in Folge statt. Unter dem Motto "Neue hochwertige Produktivkräfte als Motor des Fortschritts - intelligente Fertigung als Brücke in die Zukunft" umfasst die diesjährige Veranstaltung ein vielfältiges Programm mit der Präsentation modernster Technologien, Matchmaking-Veranstaltungen für Innovationsprojekte, hochrangigen Fachforen und Networking-Events zu Anwendungsszenarien. Darüber hinaus wird erstmals die RoboMaster University Championship (RMUC) ausgetragen.

Im Rahmen der Veranstaltung besichtigten Huo Bugang, Gu Jun, Lyu Zhicheng und weitere Führungspersönlichkeiten die Ausstellung zu Spitzentechnologien und innovativen Errungenschaften. Darüber hinaus besuchten sie die Messestände von Nanjing Yijiahe Technology, der School of Intelligent Manufacturing der Northeastern University, dem Shenyang Institute of Automation der Chinesischen Akademie der Wissenschaften sowie Shenzhen FIREDOG. Dort informierten sie sich über aktuelle Entwicklungen, verfolgten Vorführungen fortschrittlicher Robotertechnologien und tauschten sich mit Wissenschaftlern, Fachleuten sowie Unternehmensvertretern aus.

Shenyang verfügt über eine solide industrielle Basis im Bereich Robotik und über umfangreiche wissenschaftliche und technologische Ressourcen. In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich eine leistungsfähige industrielle Wertschöpfungskette entwickelt. Das regionale Cluster für Robotik und intelligente Fertigung wurde inzwischen als nationales Cluster für fortschrittliche Fertigungsindustrien anerkannt. Heute intensiviert Shenyang seine Bemühungen, den industriellen Wandel durch wissenschaftliche und technologische Innovationen voranzutreiben. Die Stadt beschleunigt den Ausbau der Grundlagen für verkörperte Intelligenz, fördert Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien, errichtet spezialisierte Serviceplattformen und unterstützt die Einführung praxisnaher Einsatzszenarien mit hohem Mehrwert. Mit diesen Maßnahmen verfolgt Shenyang das Ziel, ein international wettbewerbsfähiges Cluster für Robotik und intelligente Fertigung aufzubauen.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden die Liaoning Embodied Intelligence Industrial Technology Innovation Alliance gegründet, die industriellen Anforderungen und Anwendungsszenarien des Robotiksektors von Shenyang vorgestellt sowie das Northeast Asia Embodied Intelligence Innovation Center offiziell eröffnet.

Quelle: Organisationskomitee der Robotikkonferenz Shenyang (Shenyang Robot Conference) 2026

Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558