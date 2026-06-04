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Hycroft weist im technischen Bericht zu Spotpreisen einen Kapitalwert von 10 Milliarden US-Dollar aus und treibt die hochgradigen Silberentdeckungen Brimstone und Vortex voran



04.06.2026 / 15:20 CET/CEST

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WINNEMUCCA, Nevada, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hycroft Mining Holding Corporation (Nasdaq: HYMC) ("Hycroft" oder "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seines technischen Berichts S-K 1300 (Zusammenfassung und Erstbewertung) ("TRS") bekannt zu geben, der die Wirtschaftlichkeit und den Minenplan für eine Mahlanlage mit konventioneller Druckoxidation ("POX") und Haufenlaugung in der Mine Hycroft in Nevada, USA, beschreibt. Alle Zahlen sind in US-amerikanischen Einheiten dargestellt. Der TRS zeigt, dass Hycroft ein groß angelegtes, langlebiges Edelmetallprojekt mit einer überzeugenden Wirtschaftlichkeit und einer starken Hebelwirkung auf steigende Gold- und Silberpreise beherbergt und seine Position als Weltklasse-Projekt mit Potenzial über mehrere Generationen in einer Tier-1-Jurisdiktion stärkt. Der TRS wird zeitgleich bei der SEC auf EDGAR eingereicht und ist auf der Website des Unternehmens verfügbar. Grundlage des technischen Berichts Basisszenario der Rohstoffpreise: 3.600 USD pro Unze für Gold und 48,00 USD pro Unze für Silber

Spotpreise ( 1 ) : 4.569 USD pro Unze Gold und 77,94 USD pro Unze Silber

: 4.569 USD pro Unze Gold und 77,94 USD pro Unze Silber Minenplan auf der Grundlage der Mineralressourcenschätzung von 2026 (16,4 Millionen Unzen Gold und 562,6 Millionen Unzen Silber, gemessene und angezeigte Ressourcen)

Abgeleitete Mineralressourcen in Höhe von 5,0 Millionen Unzen Gold und 132,8 Millionen Unzen Silber sind nicht im Minenplan enthalten und stellen zusätzliches Potenzial für die Wirtschaftlichkeit des TRS dar

Die Bohrergebnisse des Explorationsprogramms 2025 bis 2026 sind nicht im Minenplan enthalten und weisen auf weiteres Potenzial hin Highlights: Robuste Wirtschaftlichkeitskennzahlen belegen die Größe und den Wert der Hycroft-Mine: Kapitalwert im Basisszenario zu 5 % ("NPV 5 ") von 5,4 Mrd. USD (vor Steuern) und 4,3 Mrd. USD (nach Steuern) Interner Zinsfuß ("IRR") von 18,9 % (vor Steuern) und 16,9 % (nach Steuern) NPV 5 bei Spotpreisen von 10,0 Mrd. USD und IRR von 30,1 % (nach Steuern) Amortisationsdauer nach Steuern: 4,7 Jahre bei Preisen im Basisszenario und 2,9 Jahre bei Spotpreisen Bruttoeinnahmen: 54,2 Mrd. USD bei Preisen im Basisszenario

Erhebliche Hebelwirkung auf die Rohstoffpreise: Für jeden Anstieg des Goldpreises um 100 USD pro Unze erhöht sich der NPV 5 nach Steuern um 300 Mio. USD Für jeden Anstieg des Silberpreises um 5,00 USD pro Unze steigt der NPV 5 nach Steuern um 460 Mio. USD

Mehrere Jahrzehnte umfassendes Produktionsprofil in erheblichem Umfang: Minenlebensdauer von 51 Jahren Durchschnittliche Jahresproduktion: 204.000 Unzen Gold 6,8 Millionen Unzen Silber 295.000 Unzen Goldäquivalent (2) ("AuEq") In den ersten 10 Jahren liegt die Produktion bei durchschnittlich mehr als 330.000 Unzen AuEq Produktion über die gesamte Minenlebensdauer ("LOM"): 10,4 Millionen Unzen Gold 347,5 Millionen Unzen Silber 15,1 Millionen Unzen AuEq

Konventionelle Anlagenplanung, Auslegung und Verarbeitung: Bewährte POX-Verfahrenstechnik Vorhandene Infrastruktur vor Ort ermöglicht geringere Investitionsausgaben Die Anlage ist für die Verarbeitung von 57.100 Tonnen mineralisiertem Material pro Tag ausgelegt Durchschnittliche LOM-Cash-Kosten (3) von 1.924 USD pro Unze AuEq und All-in Sustaining Cost ("AISC") (4) von 2.147 USD pro Unze AuEq Anfängliche Kapitalkosten: 2,4 Mrd. USD und LOM-Kapitalkosten von 3,1 Mrd. USD

__________________________________ (1) Spotpreise für Gold und Silber am 25. Mai 2026 (2) Silber wird unter Verwendung des Verhältnisses von 48,00 USD/oz Ag zu 3.600 USD/oz Au in AuEq umgerechnet. (3) Die Cash-Kosten setzen sich aus den Kosten für den Abbau, die Aufbereitung, die Verwaltungs- und Gemeinkosten auf Minenebene sowie den Raffinierungskosten und Lizenzgebühren zusammen. (4) All-in sustaining costs beinhalten Cash-Kosten plus nachhaltige Kapital- und Schließungskosten Erhebliches Aufwärtspotenzial und Optionen bleiben bestehen: Zu den potenziellen Aufwärtsmöglichkeiten des Minenplans gehören: Weitere Bohrungen zur Umklassifizierung von Abfällen und abgeleiteten Gold- und Silberressourcen in gemessene und angezeigte Ressourcen, die eine Integration in zukünftige Minenpläne ermöglichen Beschleunigter Zugang zu hochgradigen Zonen bei Brimstone und Vortex zu Beginn der Lebensdauer der Mine durch gezielte Optimierung Kombination der Untertagebauoption mit dem Tagebau, die von einer groß angelegten Produktion profitiert und hochgradige Unzen zu einem früheren Zeitpunkt in der Lebensdauer der Mine hervorbringt Neue Oxid-Ziele wurden für eine mögliche Haufenlaugung zu Beginn der Lebensdauer der Mine identifiziert Verlängerung der Lebensdauer der Mine oder Ausweitung der Produktion durch die Verarbeitung von auf Halde gelagertem, minderwertigem Mühlenaufgabematerial im Rahmen des aktuellen Minenplans, das jedoch nicht in die wirtschaftliche Analyse einbezogen wurde

Die aktuelle Mineralressource umfasst weniger als 15 % des 64.000 Morgen großen Grundstücks, da das Hycroft-System in alle Richtungen und in der Tiefe für künftiges Wachstum offen ist. Neue Explorationsziele für potenzielle Ressourcenerweiterungen identifiziert, einschließlich hochgradiger und oxidischer Ziele Bedeutende Bohrkampagne mit zwei Kernbohrgeräten bei Brimstone und Vortex im Gange, die im nächsten Quartal auf vier Kernbohrgeräte aufgestockt wird, um diese beiden hochgradigen Systeme, die derzeit in alle Richtungen und in der Tiefe offen sind, zu erweitern und zu definieren

Die Rösttestarbeiten stehen noch aus, da es sich um eine alternative Verarbeitungsoption handelt, die die Wirtschaftlichkeit des Projekts potenziell verbessern könnte, einschließlich einer bedeutenden dritten Einnahmequelle aus der Nebenproduktproduktion und dem Verkauf von Schwefelsäure, einer strategisch wichtigen Industriechemikalie. Diane R. Garrett, Executive Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte: "Diese technische Studie bestätigt die Größe, die Qualität und das langfristige Potenzial der Mine Hycroft. Das Projekt bietet eine hohe Wirtschaftlichkeit und eine beträchtliche Hebelwirkung auf steigende Gold- und Silberpreise und stärkt Hycrofts Position als eine der attraktivsten groß angelegten Erschließungsmöglichkeiten des Sektors, die sich in einer Tier-1-Jurisdiktion befindet. Wichtig ist, dass wir glauben, dass die größte Wertschöpfungsmöglichkeit noch vor uns liegt. Durch die Weiterentwicklung der hochgradigen Silbersysteme Brimstone und Vortex sehen wir einen klaren Weg, die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern und zusätzlichen Wert zu erschließen. Das Hycroft-Landpaket ist nach wie vor ein sehr aussichtsreiches Gebiet, und wir glauben, dass wir erst am Anfang stehen, um sein wahres Potenzial zu belegen." Weitere Informationen zum TRS finden Sie in unserer aufgezeichneten Veranstaltung mit 6ix. Informationen zu Hycroft Mining Holding Corporation Hycroft Mining Holding Corporation ist ein in den USA ansässiges Gold- und Silberunternehmen, das die Hycroft-Mine erkundet und erschließt, die zu den größten Edelmetallvorkommen der Welt gehört und sich im Norden Nevadas befindet, einer Tier-1-Jurisdiktion. Hycroft führt derzeit ein umfangreiches Explorationsbohrprogramm durch (Explorationsbohrprogramm 2025-2026), um die beiden neuen hochgradigen Silbersysteme - Brimstone und Vortex - zu erweitern und weiterzuentwickeln. Diese Entdeckungen stellen einen bedeutenden Werttreiber für die Hycroft-Mine dar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: E: info@hycroftmining.com

Investor Relations Telefon: 775-245-0564

www.hycroftmining.com Medien: Tavistock, Jos Simson / Emily Moss

E: hycroft@tavistock.co.uk

Telefon: +44 207 920 3150 Vorsichtige Aussagen bezüglich der Erstbewertung und der Mineralressourcen Die Erstbewertung ist eine vorläufige technische und wirtschaftliche Studie, die das wirtschaftliche Potenzial der Mineralisierung aufzeigt, um die Offenlegung von Mineralressourcen bei der Mine Hycroft zu unterstützen. Die Erstbewertung stellt jedoch keine Durchführbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudie dar und dient weder dem Nachweis der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit noch als Grundlage für eine Erschließungsentscheidung, für die weitere Projektplanung und -gestaltung erforderlich sind. Infolgedessen plant Hycroft, seine Ressourcen in der Mine Hycroft weiter zu schätzen und die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu entwickeln. In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe "Vormachbarkeitsstudie", "Machbarkeitsstudie", "Erstbewertung", "Mineralreserve", "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" sowie andere hier verwendete Begriffe gemäß S-K 1300 definiert und verwendet. Auch die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven ist in der Erstbewertung nicht enthalten. Gemäß Unterabschnitt 1300 der Verordnung S-K dürfen Mineralressourcen nicht als "Mineralreserven" eingestuft werden, es sei denn, eine QP hat festgestellt, dass die Mineralressourcen die Grundlage für ein wirtschaftlich rentables Projekt bilden können. Die Investoren werden ausdrücklich davor gewarnt, davon auszugehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralvorkommen (einschließlich aller Mineralressourcen) in diesen Kategorien jemals in Mineralreserven gemäß der Definition der SEC umgewandelt werden. Darüber hinaus sind die Schätzungen der abgeleiteten Mineralressourcen mit einem zu hohen Grad an Unsicherheit behaftet, was ihre Existenz betrifft, und können nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Daher sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass eine abgeleitete Mineralressource ganz oder teilweise existiert, dass sie die Grundlage für ein wirtschaftlich rentables Projekt sein kann oder dass sie jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet wird. Ebenso sollten Investoren nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil der gemessenen oder angezeigten Mineralressourcen jemals in Mineralreserven umgewandelt werden können. Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze (hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an der Verwendung von Worten wie "können", "werden", "könnten", "würden", "antizipieren", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "potenziell", "schätzen", "budgetieren", "planen", "vorsehen", "prognostizieren", "Ziele" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Abgesehen von Aussagen über historische Tatsachen stellen bestimmte hier enthaltene Informationen zukunftsgerichtete Aussagen dar, die sich unter anderem auf folgende Punkte beziehen: die künftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens, der Mine Hycroft und seiner Mineralgrundstücke; die Ergebnisse der bisher durchgeführten Arbeiten; die Schätzung der Mineralressourcen und -reserven; die Realisierung der Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; die Erschließung, die betrieblichen und wirtschaftlichen Ergebnisse der PEA für die Mine Hycroft, einschließlich Cashflows, Ertragspotenzial, Erschließung, Ausgaben und Zeitplan, Abbauraten, LOM-Prognosen und Kostenschätzungen; Zeitplan für die Fertigstellung eines technischen Berichts, in dem die Ergebnisse der PEA zusammengefasst werden; Umfang oder Qualität der Mineralvorkommen; voraussichtliche Weiterentwicklung des Minenplans des Projekts; Explorationsausgaben, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten; Kosten und Zeitplan für künftige Explorationen; Genehmigungen; Bau- und Optimierungsplanung; Schätzungen der metallurgischen Gewinnungsraten; voraussichtliche Weiterentwicklung der Mine Hycroft, künftige Aussichten und voraussichtliche Einbeziehung von Mineralressourcen in künftige Bergbauaktivitäten; Erfordernisse für zusätzliches Kapital; künftige Metallpreise; staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Zeitplan und mögliches Ergebnis anhängiger behördlicher Angelegenheiten; Realisierung der erwarteten Wirtschaftlichkeit des Projekts; künftiges Wachstumspotenzial des Projekts; und künftige Erschließungspläne. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die von der Geschäftsleitung getroffen und zum Zeitpunkt der Abgabe einer solchen Aussage als angemessen erachtet wurden. Zu den Annahmen und Faktoren gehören: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben widriger Umstände in der Mine Hycroft; keine unvorhergesehenen betrieblichen Verzögerungen; keine wesentlichen Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; die Ergebnisse der technischen Überprüfungen durch unabhängige Ingenieure; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen und unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben; der Goldpreis, der auf einem Niveau verbleibt, das die Mine Hycroft und die Mineralgrundstücke des Unternehmens weiterhin wirtschaftlich macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung des Betriebs aufzubringen; und die Fähigkeit, die Mineralressource zu verwerten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die finanziellen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen der zukünftigen Leistung oder des Ergebnisses abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und wettbewerbsbezogene Unwägbarkeiten; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller und zukünftiger Explorationsaktivitäten; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; das Eintreffen verschiedener erwarteter Kostenschätzungen; die Vorteile des Einsatzes bestimmter Technologien; Änderungen der Parameter der Hycroft-Mine und/oder wirtschaftliche Bewertungen im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Metallpreise; mögliche Schwankungen des Mineralgehalts oder der Gewinnungsraten; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationstechnische Probleme; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zustimmungen von Regierungsbehörden); Eigentumsrechte; und andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, sowie jene Faktoren, die hierin und an anderer Stelle in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens enthalten sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren zu studieren und zu berücksichtigen, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K, in der geänderten Fassung, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in allen anderen vierteljährlichen Einreichungen offengelegt werden, die auf dem EDGAR-Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar sind. Die Anleger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getroffen und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen oder die vorstehende Liste von Annahmen oder Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Investoren wird dringend empfohlen, die Unterlagen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission zu lesen, die online unter dem Profil des Unternehmens auf EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden können. Warnhinweis zu Non-GAAP-Finanzkennzahlen Alternative Leistungskennzahlen in dieser Pressemitteilung, wie z. B. "Cash Cost", "AISC" und Free Cash Flow, dienen der zusätzlichen Information. Diese nicht GAAP-konformen Leistungskennzahlen sind in dieser Pressemitteilung enthalten, da diese Statistiken vom Management als wichtige Leistungskennzahlen verwendet werden, um die Leistung der Mine Hycroft zu überwachen und zu bewerten und um die allgemeine Effektivität und Effizienz des Bergbaubetriebs zu planen und zu bewerten. Diese Leistungskennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung im Rahmen der in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze ("GAAP"), weshalb die dargestellten Beträge möglicherweise nicht mit ähnlichen Daten anderer Bergbauunternehmen vergleichbar sind. Diese Leistungskennzahlen sollten nicht isoliert als Ersatz für Leistungskennzahlen gemäß GAAP betrachtet werden. Bargeldkosten Die Cash-Kosten beinhalten die Betriebskosten des Standorts (Bergbau, Verarbeitung, allgemeine Verwaltungskosten des Standorts), Raffinierungskosten und Lizenzgebühren (ohne allgemeine Verwaltungskosten des Firmensitzes und Explorationskosten). Obwohl es keine standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl in der gesamten Branche gibt, ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer bei der Bewertung der operativen Leistung nützlich ist. Nachhaltige Gesamtkosten Die AISC auf Standortebene umfassen die Cash-Kosten sowie die Kosten für die Erhaltung des Kapitals und die Schließung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für externe Nutzer nützlich ist, um die operative Leistung und die Fähigkeit des Unternehmens zu beurteilen, freien Cashflow aus der potenziellen Geschäftstätigkeit zu generieren. Freier Cashflow Der freie Cashflow ist der Ertrag nach Abzug von Betriebskosten, Lizenzgebühren, Investitionsausgaben und Steuern in bar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl für die externen Nutzer nützlich ist, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Cashflows zu beurteilen. Anhang Die Zusammenfassung des technischen Berichts S-K 1300 und die erste Bewertung mit wirtschaftlicher Analyse wurden von Ausenco Engineering South USA unter Mitwirkung der Autoren Ausenco Engineering South USA Inc., Independent Mining Consultants Inc. und WestLand Engineering & Environmental Services, Inc. erstellt. Die folgenden Ausführungen sind Zusammenfassungen oder Auszüge aus dem TRS, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind vollständig unter Bezugnahme auf den vollständigen Text des TRS zu lesen. Die Hycroft-Mine Die Hycroft-Mine gehört zu den größten Edelmetallvorkommen der Welt. Es befindet sich an der westlichen Flanke der Kamma Mountains am östlichen Rand der Black Rock Desert, etwa 54 Meilen westlich von Winnemucca in den Bezirken Humboldt und Pershing, Nevada, einem Bergbaugebiet der Stufe 1. Die technische Studie basiert auf der Mineralressourcenschätzung für 2026 von 16,4 Millionen Unzen Gold und 562,5 Millionen Unzen Silber (gemessen und angezeigt). Weitere 5,0 Millionen Unzen Gold und 132,8 Millionen Unzen Silber befinden sich in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen, die in dieser Studie nicht berücksichtigt wurden. Im Jahr 2023 meldete Hycroft die Entdeckung von zwei neuen hochgradigen Silbersystemen innerhalb des bekannten Ressourcengebiets und das Unternehmen führt derzeit ein umfangreiches Explorationsbohrprogramm durch (Bohrprogramm 2025-2026), das darauf abzielt, diese beiden Systeme zu erweitern und zusätzlich neu identifizierte hochgradige Möglichkeiten ins Visier zu nehmen. Diese Entdeckungen stellen einen bedeutenden Werttreiber für die Hycroft-Mine dar. Die Mine verfügt über bestehende Einrichtungen vor Ort, darunter Verwaltungsgebäude, Werkstätten für mobile Wartung und leichte Fahrzeuge, Lager, Laugungsflächen, Primär-, Sekundär- und Tertiärzerkleinerungsanlagen, ein Untersuchungslabor, Merrill-Crowe-Verarbeitungsanlagen, eine Raffinerie und Komponenten für eine größere zweite Raffinerie. Derzeitiges Grundstück und Einrichtungen Überblick über die technische Studie Die technische Studie bewertet einen Haufenlaugungs- und Mahlbetrieb in der Hycroft-Mine auf Grundlage eines konventionellen Flotations- und POX-Fließschemas, gefolgt von Heißaushärtung, Kalksieden, Zyanidlaugung, Merrill-Crowe-Fällung und Raffination. Die technische Studie wurde von Ausenco Engineering USA South Inc. ("Ausenco"), Independent Mining Consultants, Inc. ("IMC") und WestLand Engineering & Environmental Services, Inc. ("WestLand") in Übereinstimmung mit S-K 1300 erstellt und umfasst eine Minenlebensdauer von 51 Jahren, wobei etwa 57.100 Tonnen pro Tag an sulfidischem und übergangsmineralisiertem Material verarbeitet werden. Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse

Einheit Wert Allgemeine Eingaben Goldpreis USD/Unze 3.600 Silberpreis USD$/Unze 48 Diskontsatz % 5 LOM-Produktion Insgesamt abgebautes mineralisiertes Material kst 1.496.134 Insgesamt abgebautes Abraum-/Abfallgestein kst 2.320.719 Durchschnittliches Abraumverhältnis w:o 1,55 Minenlebensdauer Jahre 51 Insgesamt verarbeitetes Mahlgut kst 1.046.284 Durchschnittlicher Mahlgutgehalt (Au) oz/st 0,012 Durchschnittlicher Mahlgutgehalt (Ag) oz/st 0,43 Insgesamt verarbeitetes Laugungsmaterial kst 210.010 Durchschnittlicher Gehalt des Haufenlaugungsmaterials (Au) oz/st 0,005 Durchschnittlicher Gehalt des Haufenlaugungsmaterials (Ag) oz/st 0,12 Durchschnittliche Goldgewinnung im Mühlenprozess % 82,8 Durchschnittlicher Silbergewinnung im Mühlenprozess % 77,5 Durchschnittliche Goldgewinnung durch Haufenlaugung % 40,0 Durchschnittliche Silbergewinnung durch Haufenlaugung % 12,0 Zahlbare Goldproduktion über die Lebensdauer der Mine koz 10.424 Zahlbare Silberproduktion über die Lebensdauer der Mine koz 347.462 Zahlbare Goldäquivalentproduktion über die Lebensdauer der Mine koz 15.057 Transport, Raffination, Lizenzgebühren Gold zahlbar % 99,5 Silber zahlbar % 99,5 NSR-Lizenzgebühr (1,5 % plus Bruttoaufschlag) % NSR 2,14 Raffinierungskosten - Au US$/oz 5,00 Raffinierungskosten - Ag US$/oz 0,50



Einheit Wert LOM-Betriebskosten Bergbaukosten US$/st abgebaut 2,28 Bergbaukosten US$/st verarbeitet 6,91 Mühle Verarbeitungskosten US$/st verarbeitet 16,65 Kosten der Haufenlaugungs-Verarbeitung US$/st verarbeitet 2,49 G&A Kosten US$/st verarbeitet 0,53 Gesamtbetriebskosten US$/st verarbeitet 21,96 Bargeldkosten1 US$/oz AuEq 1.924 Nachhaltige Gesamtkosten2 US$/oz AuEq 2.147 Kapitalkosten Anfangskapital US$M 2.434 Nachhaltiges Kapital US$M 3.107 Kosten für die Schließung US$M 243 Finanzen NPV vor Steuern (5 %) US$M 5.437 IRR vor Steuern % 18,9 Amortisationsdauer vor Steuern Jahre 4,3 NPV nach Steuern (5 %) US$M 4.344 IRR nach Steuern % 16,9 Amortisationsdauer nach Steuern Jahre 4,7 1Die Cash-Kosten setzen sich aus Bergbaukosten, Verarbeitungskosten, Verwaltungs- und Raffinierungskosten auf Minenebene und Lizenzgebühren zusammen

2Die AISC umfassen die Cash-Kosten zuzüglich der Kosten für Betriebskapital und Stilllegung Beträchtliche Hebelwirkung auf Gold- und Silberpreise LOM-Umsatz Kapitalkosten Description Kapitalkosten (US$M) Dauerhafte Kosten

(US$M) Gesamtkosten

(US$M) Bergbau 194 1.171 1.365 Zerkleinern 48 60 109 Sulfid-Verfahren 915 776 1.692 Oxid-Prozess 16 46 63 Lagerung von Abraummaterial & TMF 208 515 723 Infrastruktur vor Ort 139 9 148 Offsite-Infrastruktur 43 366 409 Direkte Kosten insgesamt 1.563 2.944 4.507 Indirekt 382 27 409 Rückstellungen 448 136 584 Kosten des Eigentümers 41 - 41 Gesamtkapitalkosten 2.434 3.107 5.541 Hinweis: Beinhaltet Unvorhergesehenes. Betriebskosten Die Gesamtbetriebskosten werden auf 21,96 USD/Tonne oder 27,6 Mrd. USD über die 51-jährige Lebensdauer der Mine geschätzt. In diesen Betriebskosten sind die Betriebskosten vor der Produktion nicht enthalten. Eine Zusammenfassung der Betriebskosten ist in der nachstehenden Tabelle enthalten. Kostenbereich LOM Gesamt (US$M) US$/Tonne verarbeitet % von Gesamt Bergbau 8.683 6,91 31,5 Prozess 18.245 14,52 66,1 G&A 664 0,53 2,4 Insgesamt 27.592 21,96 100,0 Hinweis: Beinhaltet Unvorhergesehenes. Der TRS basiert auf der Schätzung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen ("MRE") aus dem Jahr 2026. Der Minenplan basiert nur auf der gemessenen und angezeigten Mineralisierung, die im Mineralressourcen-Blockmodell geschätzt wurde. Die abgeleitete Mineralisierung wurde nicht in den TRS aufgenommen. Hycroft-Mineralressourcenschätzung vom 21. Januar 2026, übliche US-Einheiten Klassifizierung Abschneidegrad $ Netto der Veredelung Ungefähr Cutoff, AuEq

oz/Tonne Kt. Gold Unze/Tonne Silber Unze/Tonne Sulfid Schwefel % Enthaltene Unzen Gold Oz x 1000 Silber Oz x 1000 Haufenlaugungsressource Gemessen $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 92.994 0,005 0,11 1,83 446 10.322 Angezeigt $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 110.374 0,004 0,09 1,54 475 9.492 Gem. + Angez. $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 203.368 0,005 0,10 1,67 921 19.814 Abgeleitet $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 110.018 0,005 0,09 1,41 528 10.122 Flotationsmühle + Konzentratbehandlung durch Druckoxidation und Cyanidlaugung Gemessen $16,73 0,007 734.571 0,011 0,43 2,03 8.154 316.600 Angezeigt $16,73 0,007 748.876 0,010 0,30 1,84 7.339 226.161 Gem. + Angez. $16,73 0,007 1.483.447 0,010 0,37 1,93 15.493 542.761 Abgeleitet $16,73 0,007 459.646 0,010 0,27 1,76 4.505 122.725 Kombinierte Mineralressourcen Laugung plus Mühle Gemessen $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 827.565 0,010 0,40 2,01 8.600 326.922 Angezeigt $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 859.250 0,009 0,27 1,80 7.814 235.653 Gem. + Angez. $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 1.686.815 0,010 0,33 1,90 16.414 562.575 Abgeleitet $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 569.664 0,009 0,23 1,69 5.033 132.847 Hinweise: Mineralressourcen auf der Grundlage von Metallpreisen von 3,100 USD/Trockenunze Au und 36,00 USD/Trockenunze Ag Cutoffs sind Einkommen - Raffinierungskosten = NSR Goldäquivalent (AuEq) für Haufenlaugung = Cyanid-Gold + 0,0019 x Gesamtsilbergehalt,

oder bei durchschnittlicher Goldlaugungsausbeute AuEq = Brandgold + 0,0035 Gesamtsilbergehalt Goldäquivalent für Mühle + Druckoxidation = Brandgold + 0,0107 x Gesamtsilbergehalt Aufgrund von Rundungen können die Zahlen nicht genau übereinstimmen. Die Mineralressourcen sind in einer computergenerierten, optimierten Grube enthalten. Das gesamte Material in dieser Grube beträgt 5,42 Milliarden Tonnen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, und es wurden keine detaillierten wirtschaftlichen Überlegungen angestellt. Modifizierende Faktoren für die Minen- und Prozessgestaltung wurden nicht angewandt Alle Einheiten sind nach US-Standard Kt bedeutet 1.000 kurze Tonnen. Au- und Ag-Gehalte sind in Feinunzen pro kurze Tonne (oz/t) angegeben. Bergbau-Methoden Hycroft ist als konventioneller Hartgestein-Tagebaubetrieb geplant. Der Minenplan basiert auf der gemessenen und angezeigten Mineralisierung, die im Mineralressourcen-Blockmodell geschätzt wurde. Independent Mining Consultants hat einen Abbauplan entwickelt, der die erforderliche Aufbereitungsmenge liefert und ausreichend Abraum fördert, um eine kontinuierliche Freisetzung der Mineralisierung zu gewährleisten. Die Mine wird zwei Verarbeitungsanlagen versorgen: Eine Flotationsmühle, gefolgt von einer Druckoxidation und Auslaugung des Konzentrats, und Eine Run-of-Mine ("ROM")-Haufenlaugung für Mineralisierungen, die für eine direkte Zyanidlaugung geeignet sind. Der Grenzwert für die Einstufung in der Tabelle basiert auf dem Nettoeinkommen: Einkommen nach Prozess = Nettoertrag nach Raffination - Prozesskosten Das gesamte abgebaute Material beginnt mit 11,3 Millionen Tonnen pro Jahr in der Vorproduktion und steigt in den Jahren 1 bis 3 auf 71,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Im weiteren Verlauf der Lebensdauer der Mine werden zusätzliche Ausrüstungen angeschafft, so dass sich die Gesamtmaterialbewegung in den Jahren 5 bis 27 auf 82,0 Millionen Tonnen pro Jahr erhöht. Vom Jahr 28 bis zum Ende der Lebensdauer der Mine (Jahr 51) sinkt die Gesamtmenge des abgebauten Materials auf 70 Millionen Tonnen pro Jahr. Bei dem im Produktionsplan für das Mahlen und Auslaugen vorgesehenen Material handelt es sich um potenziell abbaubares Material. Sie stellen zum jetzigen Zeitpunkt keine Mineralreserven dar. Geringwertiges Mühlenaufgabematerial wird während der gesamten Lebensdauer der Mine auf Halde gelegt. Dieses Material wird nicht der Mühle zugeführt und ist nicht Teil der wirtschaftlichen Analyse in diesem Bericht. In weiteren Abwägungsstudien wird die Möglichkeit untersucht, dieses zusätzliche Material durch die Prozessanlage zu leiten. Geförderte Tonnen und auszahlbare Goldäquivalent-Unzen Zeitplan der Produktion Die folgenden Diagramme zeigen die ungefähre Metallgewinnung über die Lebensdauer der Mine und den relativen Metallbeitrag der Haufenlaugung im Vergleich zur Mühle. Zurückgewonnenes Gold und Silber nach Jahr Verarbeitungs- und Verwertungsmethoden Ein beträchtlicher Teil des Goldes und Silbers im Material, das in die Aufbereitungsanlage gelangt, ist aufgrund seiner Verbindung mit Pyrit, Markasit und anderen Sulfidmineralen feuerfest. Oxid und ein Teil des Übergangsmaterials werden auf einem Haufenlaugungsfeld verarbeitet. Für die Aufbereitung von Sulfiden und bestimmten Übergangsmineralisierungen wurde ein Prozessablaufplan entwickelt. Diese Materialien werden gemahlen und flotiert, um ein Konzentrat herzustellen. Das Konzentrat wird dann in der POX-Anlage oxidiert und anschließend mit Zyanid ausgelaugt, um Gold und Silber zu gewinnen. Die wichtigsten Kriterien für die Planung von Prozessanlagen sind: Die Hauptanlagen sind für einen Nenndurchsatz von 57.100 Tonnen/Tag ausgelegt.

Prozessausbeute der Anlage von 82,8 % Gold und 77,5 % Silber bei den durchschnittlichen LOM-Gehalten

Der vorhandene Brecherkreislauf besteht aus Primär-, Sekundär- und Tertiärzerkleinerung, unterstützt durch eine Groberzhalde und eine Halde für gebrochenes Erz mit speziellen Aufgebern, die eine kontinuierliche Beschickung der nachgeschalteten Prozessanlage ermöglichen.

Die Prozessabläufe umfassen drei Brechstufen, gefolgt von zwei Kugelmahlstufen, Flotation, POX, einen Zyanidlaugungskreislauf für oxidiertes Flotationskonzentrat, einen Merrill-Crowe-Kreislauf und Tailings Management Facilities ("TMF") mit einer Gesamtverfügbarkeit von 92 %. Die beladene Lösung aus dem Zyanidlaugungskreislauf wird in den bestehenden Zinkzementierungsanlagen von Merrill-Crowe verarbeitet. Infrastruktur Die Hycroft-Mine profitiert von einer beträchtlichen bestehenden Infrastruktur, die im Laufe der Jahrzehnte der früheren Produktion errichtet und betrieben wurde. Zu den wichtigsten bestehenden Einrichtungen gehören: Zerkleinerungsanlage

Haufenlaugungsflächen

North Merrill-Crowe-Anlage

Zufahrtswege vor Ort, Transportwege und eine wichtige Ost-West-Eisenbahnlinie führen direkt am Hycroft-Grundstück vorbei

Lkw-Werkstatt

Wartungsgebäude

Labor- und Verwaltungsgebäude

Die Stromversorgung des Standorts erfolgt über nahe gelegene Stromleitungen.

Das Trinkwasser wird aus einem Brunnen gewonnen Zu den neu zu errichtenden Infrastruktureinrichtungen gehören die Nordost-TMF, ein Schlackenlager, das Gelände der Aufbereitungsanlage und die zugehörige Infrastruktur, ein Kalksteinwerk und eine neue Bahnstrecke. Die geplante Aufbereitungsanlage ist so konzipiert, dass sie den bestehenden Brecherkreislauf und die North-Merrill-Crowe-Anlage einschließt. Der vorgeschlagene Arbeitsumfang umfasst die Modernisierung der Stromverteilung, neue Umspannwerke, Prozesssteuerungssysteme, Anlagen für die Handhabung von Reagenzien (einschließlich Sauerstoff- und Kalksteinanlagen) sowie die selektive Erweiterung oder Umnutzung bestehender Wartungs- und Verwaltungsgebäude. Der Standort hat derzeit Zugang zum Stromnetz. Zur Unterstützung der neuen Anlage sind zusätzliche Übertragungskapazitäten erforderlich. Die geschätzte Gesamtlast unter Berücksichtigung des Lastwachstums, einschließlich des Stroms für die Sauerstoffanlage, beträgt 160 MW. Zu den Anschlüssen an bestehende Versorgungseinrichtungen gehören Wasser, Druckluft sowie Trink- und Abwassersysteme. Außerdem ist die Erschließung eines Feldes von Süßwasserförderbrunnen geplant, um den Süßwasserbedarf während des gesamten LOM zu decken. Für die Anlieferung von Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Treibstoff ist eine Verlängerung der Union Pacific-Strecke geplant. Darüber hinaus soll die bestehende Brennstoffinsel während des LOM durch ein System mit höherem Wirkungsgrad ersetzt werden. Zur Unterstützung des Betriebs während der LOM werden Nebengebäude, einschließlich einer überdachten Halde für zerkleinertes Erz, neue Labor- und Wartungseinrichtungen, die Modernisierung der Tankstelle und die Erweiterung der technischen Dienste vorgeschlagen. Darüber hinaus werden ausgewählte bestehende Gebäude verlagert, erweitert, saniert oder umgenutzt. Verträge Die Mine Hycroft unterliegt einer Lizenzvereinbarung (Sprott Royalty Agreement) mit SPRL II, die am 29. Mai 2020 in Kraft getreten ist. Die Lizenzgebühr wird von Hycroft als aufgeschobene Gewinnverbindlichkeit verbucht, wobei Hycroft eine Barzahlung in Höhe von 30,0 Millionen US$ im Austausch für eine unbefristete Lizenzgebühr in Höhe von 1,5 % (2,14 % einschließlich Quellensteuerbrutto) der Nettoschmelzerträge (NSR) der Mine Hycroft erhielt. Umwelt-, Genehmigungs- und soziale Erwägungen Die Mine befindet sich auf öffentlichem Land, das vom Bureau of Land Management ("BLM") verwaltet wird, sowie auf privatem Land, das von Hycroft Resources and Development, LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Hycroft Mining Holding Company, kontrolliert wird. Hycroft ist derzeit berechtigt, im Rahmen eines Betriebsplans ("Plan of Operations", POO) Erzabbau und -verarbeitung, Wassermanagement, Engineering, Umweltstudien und Exploration zu betreiben. Im Jahr 2012 veröffentlichte das BLM ein Entscheidungsprotokoll ("Record of Decision", ROD) für eine Umweltverträglichkeitsprüfung (EIS), die für die Mine durchgeführt wurde, um den Haufenlaugungsbetrieb, die offenen Gruben und die Abfallsteinanlagen zu erweitern. Im Jahr 2014 veröffentlichte das BLM ein Entscheidungsprotokoll mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung, in dem es den Bau und den Betrieb eines Gleisanschlusses, die Erweiterung des Tagebaus und den Bau eines Aufbereitungskomplexes, einschließlich der TMF im Nordosten der Mine, genehmigte. Das TRS beschreibt die Entwicklung zusätzlicher Infrastruktur, um das geänderte Projekt zu unterstützen, einschließlich des Baus einer neuen TMF, von Lagereinrichtungen für Abfallgestein, einer Gleisanbindung und eines neuen Prozessanlagenbereichs. Die Überprüfung und Genehmigung der vorgeschlagenen Überarbeitungen des POO durch das BLM stellt eine Bundesmaßnahme gemäß dem National Environmental Policy Act und den geltenden BLM-Vorschriften dar. Dementsprechend wird das BLM zur Prüfung des Planantrags entweder eine Umweltprüfung oder eine Umweltverträglichkeitserklärung erstellen müssen. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2993487/Current_Property_and_Facilities_Layout.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2993488/Post_Tax_Leverage_to_Gold_and_Silver_Prices.jpg

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2993491/Recovered_Gold.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2993492/Recovered_Silver.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1174969/Hycroft_Logo.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/hycroft-weist-im-technischen-bericht-zu-spotpreisen-einen-kapitalwert-von-10-milliarden-us-dollar-aus-und-treibt-die-hochgradigen-silberentdeckungen-brimstone-und-vortex-voran-302791627.html



04.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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