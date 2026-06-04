Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Fondshandel der Deutschen Börse überwiegen zurzeit die Gewinnmitnahmen, so die Deutsche Börse AG."Die Abgeberseite überwiegt definitiv", erkläre Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank. Das gelte bei zum Teil erhöhten Umsätzen vor allem für international anlegende Aktienfonds. Größere Verkäufe sehe sie im Morgan Stanley Global Opportunity (ISIN LU0552385295), im NORIS-FONDS der DWS (ISIN DE0008492356) und im Quantex Global Value (ISIN LI0274481113). Auf der Einkaufsliste stehe vor allem der CoIQ Collective Intelligence (ISIN DE000A3C91C5). Der Fonds setze auf kollektive Intelligenz, indem seine Zusammensetzung auf den Anlageentscheidungen der 300 besten Teilnehmer einer Online-Börsensimulation basiere. Seit der Auflage im Februar 2022 sei der Kurs trotz eines schwachen Starts (-22% im Jahr 2022) um rund 140% gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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