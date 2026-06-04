Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden, WiBau und ESWE Versorgung treiben den Ausbau der Ladeinfrastruktur in städtischen Parkhäusern weiter voran. Im Parkhaus Luisenplatz wurden zuletzt 20 weitere Ladepunkte in Betrieb genommen. Insgesamt verfügen nun 479 Stellplätze in den fünf Lilienparken-Parkhäusern über Lademöglichkeiten. Das kommunale Bauunternehmen WiBau entwickelt die selbstbewirtschafteten Lilienparken-Parkhäuser zunehmend zu multifunktionalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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