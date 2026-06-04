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SensorUp sichert sich Wachstumsfinanzierung zur Skalierung seiner Agentic-Betriebsplattform für die Schwerindustrie



04.06.2026 / 15:50 CET/CEST

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Die Finanzierungsrunde wurde von Pender Ventures angeführt, beteiligt waren außerdem Climate Investment, Evok Innovations und Occidental. Das neue Kapital wird die Einführung der Plattform zur KI-Aktivierung beschleunigen, die bereits bei fünf OGCI-Mitgliedsunternehmen und regionalen Betreibern im Einsatz ist. Eine Ausweitung auf die angrenzenden Industriezweige ist bereits im Gange. CALGARY, Alberta, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SensorUp Inc., die Operational-Intelligence-Plattform, die integrierte Betriebsabläufe in anlagenintensiven Branchen unterstützt, gab heute den Abschluss einer Wachstumsfinanzierungsrunde unter der Leitung von Pender Ventures bekannt. An der Finanzierungsrunde beteiligen sich Climate Investment, Evok Innovations, und Occidental, ein strategischer Investor und Kunde. SensorUp ist die operative Intelligenzschicht für anlagenintensive Branchen: Umwandlung fragmentierter Felddaten, technischer Aufzeichnungen und Sensorströme in überprüfbare, für Mitarbeiter nutzbare Arbeitsabläufe. Betreiber nutzen die Plattform heute, um leistungsschwache Bohrlöcher zu identifizieren, bevor es zu Produktionsausfällen kommt, um Abfackelungs- und Entlüftungsereignisse anhand behördlicher Grenzwerte zu bewerten, die Bereitschaft für Wartungsarbeiten bei Tausenden von Komponenten zu koordinieren, Methanlecks zu erkennen und zu beheben sowie Emissionsinventare zu erstellen, die der Prüfung durch Aufsichtsbehörden und Kapitalmärkte standhalten - und das alles auf der Grundlage eines einzigen Anlagenmodells statt mit fünf voneinander getrennten Tools. Die bewährten Komponenten der Plattform: Asset-Hierarchie, Berechnungen, Überprüfung und Genehmigung, Berichterstellung sowie Workflow-Koordination bieten Kunden, Beratern und KI-Agenten eine gemeinsame Grundlage, auf der sie aufbauen können - und das mit der Nachvollziehbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit, die die Schwerindustrie erfordert. Das Hinzufügen eines neuen Anwendungsfalls ist eine Konfiguration, keine neue Produktentwicklung. Genau diese Architektur macht die Plattform über den Öl- und Gassektor hinaus erweiterbar auf die Bereiche Stromerzeugung, Versorgungsunternehmen, Bergbau und Chemie - überall dort, wo dezentrale Anlagen, multimodale Daten und regulierte Betriebsabläufe aufeinandertreffen. Die Finanzierungsrunde wurde von Pender Ventures angeführt, einer Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Unternehmen konzentriert, die die Innovationswirtschaft vorantreiben, indem sie Altsysteme durch moderne Tools ersetzen. Als Investoren konzentrieren sie sich darauf, Unternehmen zu finden, deren Lösungen nachweislich in der Lage sind, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und Ergebnisse zu verbessern. "Die industrielle Softwarebranche hat auf eine Plattform gewartet, die sich sowohl durch eine echte architektonische Differenzierung auszeichnet als auch über die nötige Glaubwürdigkeit in der Praxis verfügt, um sie in großem Maßstab einzusetzen. SensorUp bietet beides", sagte Cheri Corbett, Partnerin bei Pender Ventures. "Ihre ontologiebasierte Data Fabric, ihre Position bei den anspruchsvollsten Industrieunternehmen weltweit und die Art und Weise, wie Kunden sie in agentische Workloads einbinden, machen das Unternehmen genau zu der Art von Wegbereiter, für deren Förderung unser Fonds gegründet wurde. Letztendlich unterstützen wir Teams, und dieses hat ein Maß an Vertrauen bei den Betreibern erworben, dessen Aufbau Jahre gedauert hat und dessen Nachahmung bei Wettbewerbern Jahre in Anspruch nehmen würde." Das Kapital wird in drei Schwerpunktbereiche investiert, die auf die nächste Wachstumsphase von SensorUp abgestimmt sind: Beschleunigung der Kundenimplementierung: Ausbau des API-Frameworks von SensorUp, Weiterentwicklung der Zero-Touch-Implementierung und Skalierung der Expansion durch strukturierte Prototyping-Workshops, die die Zeit bis zur Wertschöpfung von Quartalen auf Wochen verkürzen. Ausbau der agentenbasierten Plattform: Investitionen in fortschrittliche KI, Modellierung und branchenspezifische Funktionen, darunter die Operations AI Agents von SensorUp - die produktionsreifen Agenten, die Kunden auf der Plattform einsetzen. Förderung der branchenübergreifenden Expansion: Aufbau der Dateninfrastruktur, der Markteinführungsstrategien und der Kapazitäten für den Kundenerfolg, um einen wachsenden Kundenstamm sowie den sich erweiternden Umfang der auf SensorUp ausgeführten Workflows zu unterstützen. "Unsere Kunden sind sehr daran interessiert, KI-Strategien umzusetzen, sie brauchen aber eine vertrauenswürdige Plattform und einen Partner, der gemeinsam mit ihnen Lösungen entwirft und entwickelt", sagte Julia Hole, Finanzvorstand von SensorUp. "SensorUp ist aus dem hochkomplexen Umfeld der Methanerkennung, -lokalisierung und -messung auf globaler Ebene hervorgegangen. Diese Grundlage versetzt uns ganz natürlich in die Lage, die nächste dringlichste Datenherausforderung unserer Kunden anzugehen: die Operationalisierung von KI für einen greifbaren ROI. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, eine Roadmap schneller umzusetzen, die unsere Kunden aktiv vorantreiben." Informationen zu SensorUp SensorUp ist das agentenbasierte Handlungssystem für die Schwerindustrie - die KI-Plattform, die betriebliches Chaos in eine koordinierte Abwicklung über verteilte Anlagen, multimodale Daten und komplexe Arbeitsabläufe hinweg verwandelt. SensorUp entstand in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den weltweit größten Öl- und Gasunternehmen und hat sich in Tausenden von dezentralen Anlagen bewährt. Das System ist derzeit bei fünf OGCI-Mitgliedsunternehmen sowie einer wachsenden Zahl regionaler Betreiber im Einsatz, eine Expansion in angrenzende Industriezweige ist bereits im Gange. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Calgary, Alberta. Weitere Informationen finden Sie unter sensorup.com . Informationen zu Pender Ventures Pender Ventures ist ein Risikokapitalinvestor, der sich auf Health-Tech- und B2B-Technologieunternehmen an der Schwelle zwischen Kommerzialisierung und Skalierung konzentriert. Als praxisorientierter Investor mit starker Überzeugung arbeitet Pender Ventures eng mit Gründern zusammen, um das Wachstum zu beschleunigen und branchenführende Unternehmen aufzubauen. Das Team ist fest im kanadischen Innovationsökosystem verankert und verfügt über die Flexibilität, in ganz Nordamerika zu investieren. Es ist von seinen Niederlassungen in Vancouver, Toronto, Montreal und Calgary aus tätig. Weitere Informationen finden Sie unter penderventures.com . Informationen zu Climate Investment Climate Investment (CI) ist ein unabhängig geführter Spezialinvestor, dessen Schwerpunkt auf der Förderung der Dekarbonisierung der Industrie liegt.Das Unternehmen investiert in Firmen , die darauf abzielen , in energieintensiven Sektoren einen hohen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu leisten, und konzentriert sich dabei auf Chancen, die eine skalierbare, quantifizierbare Kohlenstoffreduzierung bei gleichzeitig attraktiven risikobereinigten Renditen versprechen. Das Unternehmen ist bestrebt, durch breit angelegte Investitionen und Kooperationen die Wirkung seiner Aktivitäten zu beschleunigen. Es stellt Risikokapital bis Wachstumskapital für Unternehmen zur Verfügung und unterstützt sie über ihren Geschäftslebenszyklus hinweg, mit dem Ziel, sowohl messbare Auswirkungen auf den Treibhauseffekt als auch finanziellen Erfolg zu erzielen. Das Unternehmen hat über 40 Investitionen in den Bereichen Energie, Industrie, Gebäude, und Verkehr getätigt. Die Portfoliounternehmen von CI bieten Lösungen an, mit denen Methan- oder Kohlendioxidemissionen vermieden, reduziert, recycelt oder gespeichert werden können. Das Unternehmen berichtet jährlich über die quantifizierten Treibhausgasemissionen seines Portfolios auf der Grundlage einer Methodik, die es gemeinsam mit anderen Investoren entwickelt hat, um die Einführung einheitlicher Messgrößen zu fördern. Im Zeitraum 2019-2024 erzielten die Unternehmen seines Portfolios insgesamt eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 133 Millionen Tonnen CO2e1. Climate Investment wurde von Mitgliedern der Oil & Gas Climate Initiative gegründet. Sie haben in Fonds von Climate Investment investiert und viele der darin enthaltenen Innovationen umgesetzt, um deren frühe kommerzielle Entwicklung zu unterstützen.Besuchen Sie www.climateinvestment.com . Informationen zu Evok Innovations Evok Innovations ist eine führende, auf den Klimaschutz spezialisierte Risikokapitalgesellschaft, die in Hard-Tech-Lösungen für die Schwerindustrie investiert. Wir arbeiten mit herausragenden Unternehmern zusammen, um bahnbrechende Technologien in unseren Schwerpunktbereichen Energie, Bergbau und Mineralien, industrielle Optimierung sowie Anpassung und Resilienz zu skalieren. Über das Kapital hinaus bietet Evok fundiertes technisches Fachwissen, praktische Betriebserfahrung und einen unvergleichlichen Zugang zur Branche durch unser Netzwerk globaler strategischer Partner. Wir arbeiten eng mit unseren Portfoliounternehmen zusammen, um Innovationen in die Markteinführung zu überführen, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und klare Wege für Skalierung und Exit zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: evokinnovations.com . Informationen zu Occidental Occidental ist ein internationales Energieunternehmen, das Erdöl und Erdgas fördert, vermarktet und transportiert, um den Wert zu maximieren und lebenswichtige Ressourcen bereitzustellen. Das Unternehmen nutzt seine weltweite Führungsposition im Bereich des Kohlenstoffmanagements, um Technologien und Produkte mit geringerem Kohlenstoffausstoß voranzutreiben. Occidental hat seinen Hauptsitz in Houston und ist vor allem in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Nordafrika tätig. Weitere Informationen finden Sie unter oxy.com . Medienkontakt: Trevor Cross, Senior-Produktmarketingmanager, SensorUp Inc. trevor.cross@sensorup.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2993585/SensorUp_Inc_SensorUp_Closes_Growth_Financing_to_Scale_its_Agent.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sensorup-sichert-sich-wachstumsfinanzierung-zur-skalierung-seiner-agentic-betriebsplattform-fur-die-schwerindustrie-302791666.html



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