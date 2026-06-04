© Foto: adobe.stock.comSteigt Brent-Öl noch einmal in Richtung 115 US-Dollar oder war die jüngste Erholung nur ein letztes Aufbäumen, ehe der Ölpreis in den Keller rauschen wird? Anleger sind ob der brisanten Situation alarmiert.Ölpreisentwicklung aktuell - Der Druck im Kessel steigt gewaltig In den letzten Wochen war am Ölmarkt ein munteres Auf und Ab zu beobachten. Jede Zuspitzung der Situation im Nahen Osten jagte die Ölpreise hoch. Zwischenzeitlich notierten Brent-Öl und WTI-Öl dreistellig. Gleichzeitig sorgte jede (vermeintliche) Entspannung für deutliche Preisrückgänge bei Öl. Im Chart von Brent-Öl manifestiert sich die Situation in einer volatilen Seitwärtsbewegung in den Grenzen 115 US-Dollar bis 90 …
Enthaltene Werte: XC0009677409,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
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