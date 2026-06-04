Wir chatten mit Bots, als wären sie echte Freund:innen und Arbeitskolleg:innen. Dabei vergessen viele von uns, dass KI kein Bewusstsein hat. Die Zukunftsforscherin und Soziologin Christiane Varga erklärt, warum Tech-Konzerne genau darauf setzen und wie das unsere Gesellschaft verändert. Die Wiener Soziologin und Zukunftsforscherin Christiane Varga setzt sich in ihrer Arbeit mit der Frage auseinander, wie in Zeiten wachsender Unsicherheit Orientierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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