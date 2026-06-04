Beim Online-Marktplatzbetreiber Scout24 greifen die Marktteilnehmer im aktuellen Handelsverlauf wieder verstärkt zu. Das Papier verzeichnet ein deutliches Plus und notiert stabil im grünen Bereich bei über 76 Euro. Ausgelöst wurde dieser frische Optimismus auf dem Parkett durch eine positive Neueinschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs, die dem Titel erhebliche operative Dynamik bescheinigt.Großbank setzt auf starkes WachstumHinter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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