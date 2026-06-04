Die Bundesregierung hat ihr "Aktionsprogramm zur Umsetzung der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie" (NKWS) vorgelegt, das kurzfristig realisierbare Maßnahmen definieren soll, um Rohstoffe besser wiederverwenden und wiederverwerten zu können. Dabei geht es auch um Fahrzeuge und Batterien. Das neue Aktionsprogramm baut auf der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) auf, die die vorherige Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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