© Foto: Carolyn Kaster - AP ImagesDer PayPal-Gründer kauft eine Villa in Buenos Aires, trifft Argentiniens Präsidenten und redet beim Dinner über den Antichrist. Was steckt hinter Peter Thiels neuem Lebensmittelpunkt am anderen Ende der Welt?Peter Thiel sammelt Länder wie andere Anleger Aktien. Der PayPal-Mitgründer und frühere Trump-Financier, geboren in Deutschland, aufgewachsen in den USA, besitzt die neuseeländische Staatsbürgerschaft und versuchte es 2022 mit einem maltesischen Pass. Jetzt kommt Argentinien hinzu. Seit April lebt Thiel, 58, in Buenos Aires. Er hat eine Villa in einem der teuersten Viertel der Stadt gekauft, seine Kinder in eine lokale Schule eingeschrieben und seinen Mann Matt Danzeisen mitgebracht. …Den vollständigen Artikel lesen
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