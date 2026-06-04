© Foto: OpenAIGoogle und IBM bündeln ihre KI-Kräfte: Mit Gemini-Agenten für Unternehmen greifen sie nach dem nächsten Milliardenmarkt der Automatisierung.Google und IBM haben eine neue Partnerschaft geschlossen, die sich auf KI-Agenten für Unternehmen konzentriert. Die Partnerschaft vereint IBMs KI-gestützte Beratungsplattform mit Google Clouds Cybersicherheits-, Daten- und KI-Agentenplattform für Unternehmen. IBM entwickelt branchenspezifische KI-Agenten für Googles Gemini Enterprise, um Unternehmen dabei zu helfen, Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und autonome Abläufe mithilfe von Gemini-Modellen zu beschleunigen. Dank der Partnerschaft können IBM-Berater …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4592001014Den vollständigen Artikel lesen
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