Erfurt (ots) -Die schönste Zeit des Jahres hat jetzt im egapark begonnen. Den eleganten opulenten Blüten der Pfingstrosen folgen die majestätischen Rosen mit einem Meer aus Duft und Blüten. Auf mehr als 15.000 m² wird der Teppich für die Königin der Blumen im egapark ausgerollt. Hier blühen mehr als 4000 Rosen im Themengarten und in den 54 Rosenringen. Die Auswahl an Sorten, Farben und Blütenformen ist riesig. Ein mediterraner Rosengarten, Wiedervereinigung im Rosenbeet mit BRD- und DDR-Züchtungen, Duft- oder Bienenrosen, Bodendeckerrosen, Kletterrosen und ADR-Sorten (Neuzüchtungen) sind einige der Themen.Im egapark-Rosengarten sind auch besondere Exemplare wie die Hiroshimarose und zwei 2021 zur BUGA getaufte Rosen zu sehen. Eine Besonderheit ist der mediterrane Bereich des egapark-Rosengartens, der mit seinen Säuleneiben das Flair der Toskana und ein wenig Urlaubsgefühl verbreitet. Die Rosen aus südlichen Ländern, z. B. persische Sorten, sind hier eingebettet in mediterrane Stauden wie Lavendel oder Gräser. Der Boden ist mit grauem Kiesschotter bedeckt und erinnert an den trockenen, steinigen Boden der Mittelmeerregion. Warum in den Süden reisen, wenn auch der egapark dieses Flair verbreitet?Neben den vielgestaltigen Beeten und den alten Kletterrosen in Bogenform bietet der Themengarten auch mehrere idyllische Gartenkabinette, in denen Rosen mit verschiedenen Materialien wie Holz oder Metall kombiniert wurden oder ein Wasserbecken umrahmen. Hier kann man an heißen Tagen im Schatten entspannen.Historisch bepflanzt und nachhaltig gestaltetDer Irisgarten im egapark verbindet beides zu einem attraktiven ThemengartenAktuell ist am Südhang des 36 ha großen Gartenparks die Blüte der Schwertlilien zu bewundern. Hier eröffnet sich eine ganz neue blühende Welt. Lebensfreude, Frau Musica, Hochspannung, Pfingstgruß oder Weißes Segel - die Irissorten im 2021 neu gestalteten Irisgarten des egaparks tragen klangvolle Namen. Sie alle stammen aus dem züchterischen Nachlass von Dr. Alexander Steffen, einer der großartigen Pflanzensammlungen, die der egapark beherbergt. 21 der 38 Bestandssorten, die vor Beginn Umbau des Areals im Vorfeld der Bundesgartenschau geborgen wurde, gehören zu Steffens züchterischem Erbe. Zusammen mit 26 modernen Züchtungen erhielten sie auf den sechs Terrassen des Themengartens am Südeingang einen würdigen Platz.64 Irissorten können hier in Gänze bewundert werden, in Sortenbeeten als Gegenüberstellung oder in Anwendungsbeeten in Kombination mit Stauden. Die eingesetzten Pflanzen sind trockenheitsresistent und über die ganze Gartensaison blüht etwas. Dafür wurden die Iris mit Stauden kombiniert, denn sie haben nur eine kurze Blühdauer von vier bis sechs Wochen und der Irisgarten soll ja die gesamte Gartensaison über attraktiv sein.Traditionelle Ornamente aus Tausenden BlütenDie 6000 m² des Großen Blumenbeetes - des größten ornamental bepflanzten Blumenbeetes in Europa - sind im Sommerlook neugestaltet. Nun müssen die Neuen im Beet zu voller Schönheit und Größe heranwachsen, damit sie bis in den Herbst die Ornamente des Beetes mit ihren Blüten ausfüllen. Mehr als 100.000 Sommerblumen, das Pflanzmuster in der Formensprache des Jahres 1966 - so wird das 65. Jahr des egaparks auf dem Beet floral gefeiert. Großes Löwenmaul, Studentenblumen, Zinnien in Rot, Gelb und Orange, Sonnenhut, Cosmea, Ziertabak, Chrysanthemen, Salbei, Verbenen, Strandflieder und Ansaaten in Weiß oder Blau gestalten das Jubiläumsbeet in diesem Jahr. Bunt und retro zeigt sich der Sommer in diesem Jahr auf den 6000 m².Die iga. Ein Park der Moderne - Neue OutdoorausstellungDie Jubiläumsausstellung unter freiem Himmel - "Die iga. Ein Park der Moderne" - weckt Erinnerungen an 65 Jahre iga - ega - egapark. 70 Stelen zeigen besondere egapark-Orte, verschwundene Parkteile oder besondere Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Ein Bummel durch die Ausstellung lässt die egapark-Historie lebendig werden. Mancher Besucher erinnert sich an persönliche egapark-Momente. Wer den Park bisher nicht kannte, erschließt sich mit der Ausstellung der 65 Stelen auch einen wichtigen Teil der DDR-Geschichte inmitten eines einzigartigen Parks, der wie kein anderer die Kombination von Gartengestaltung und Architektur der der DDR-Moderne der 1970er-Jahre verkörpert. Trotz vielfacher Veränderung, Geländeerweiterung und späterer Teilung hat sich der denkmalgeschützte Park seine Einzigartigkeit bewahrt. Kulturinteressierte, Architekturfans oder Gartenliebhaber finden im 36 ha großen egapark besondere Orte oder entdecken einzigartige Zeitzeugnisse.Barrierefrei im Park unterwegsNicht umsonst ist der egapark Erfurt mit dem Qualitäts- und Komfortsiegel für barrierefreies Reisen "Reisen für Alle" ausgezeichnet. Ein Großteil der Wege führt barrierefrei oder barrierearm durch die Parkanlage. Barrierefreiheit ist ein wichtiger Bestandteil des Besuchserlebnisses im egapark. Ziel ist es, allen Gästen - unabhängig von individuellen Einschränkungen - einen möglichst umfassenden Zugang zu den vielfältigen Angeboten der Parkanlage zu ermöglichen. Rollstuhl-, Elektroscooter- und Rollatorenverleih helfen bei der individuellen Erschließung des Geländes. Eine Rundfahrt mit dem egapark Express vermittelt einen Eindruck von der Historie und der Größe des 36 Hektar großen Geländes.Pressekontakt:egapark ErfurtPressestelle der Stadtwerke ErfurtChristine KarpeMail: presse@egapark-erfurt.dewww.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/6288299